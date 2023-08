Accidente de pipa deja a dos personas muertas en Jalisco

Un verdadero infierno se vivió en la comunidad de Cucarachas en Atotonilco el Alto, Jalisco, esto luego de que se registrara la volcadura de un pipa que contenía diesel, el hecho ocurrió cuando la pesada unidad tomó una curva en una avenida principal y esta se volcó provocando que se incendiara, así lo relatan vecinos del lugar:

” Más o menos eran las 5:45 de la mañana cuando se escuchó un estruendo grande se cimbró todo, vimos que se apagó la luz pero luego, luego, se vio que se alumbró todo “

Luego de la volcadura de la pipa esta tuvo una fuga, por lo cual el combustible corrió a lo largo de la calle, lo que tuvo como consecuencia el incendio de cuatro viviendas, pero el momento más catastrófico fue que en una de las viviendas quedó atrapada una pareja, Isela y Alejandro, quienes lamentablemente perdieron la vida por las llamas, sus tres hijos quedaron huérfanos, así narra el suceso Silvestre, quien intentó salvarlo pero no lo logró:

” Lo que más me dio pesar fue la casa que estaba ahí porque yo estando de aquel lado yo veía que la casa estaba ardiendo pero no podía hacer nada porque la barrera de fuego yo nomás oía que gritaban pero no podía ver por la lumbre “

Se rescataron a tres personas del incendio

Hasta lugar llegaron elementos de distintas corporaciones, bomberos, paramédicos de cruz roja y corporaciones de seguridad como la policía del estado y el ejército, quienes participaron en el rescate de tres personas, así lo cuenta Erasmo Herrera, Director de Protección Civil y Bomberos Atotonilco del Alto:

” Por parte de cruz roja se llevan a dos una femenina de 55 años, y una menor de 11 años la trasladan que está en Ocotlán y también en el hospital de primer contacto un masculino de 55 años con quemaduras de primer y segundo grado, lo atienden para hacer su traslado a la ciudad de Guadalajara “

En total, fueron 4 vehículos calcinados, 2 con daños y 7 viviendas afectadas por el fuego, del chofer de la pesada unidad y su acompañante no se tienen datos, presuntamente se dieron a la fuga, esta no es la prima vez qué pasa un accidente similar, hace casi seis años los pobladores de cucarachas ya había vivido un susto cuando una pipa también de combustible se estrelló en el mismo lugar, aunque en esa ocasión no hubo víctimas mortales.