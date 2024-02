Tras caída de trabajadores, hay preocupación por accidentes en el Tren Interurbano: “Tenemos miedo”

Luego del grave accidente que sufrieron dos trabajadores del Tren Interurbano durante la tarde del jueves, unidades de emergencia y miembros de seguridad de la Ciudad de México estuvieron toda la noche y madrugada de este viernes 16 de febrero en el sitio, resguardando la zona y atendiendo a los familiares de las víctimas.

Al lugar acudió el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para corroborar el acordonamiento por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Guardia Nacional, así como para estar presente en las declaraciones de Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, quien denunció un caso de negligencia alrededor de las obras del Tren Interurbano.

“Esta negligencia cobra vidas humanas. Esta negligencia en esta ocasión se llevará una vida y está en riesgo otra vida de la otra persona que está ahorita en el hospital”, aseguró la titular de la alcaldía donde ocurrió el trágico accidente, en el poniente de la CDMX.

Vecinos estallan por los accidentes en el Tren Interurbano

De igual forma, FIA estuvo presente ante la llegada de la esposa de Daniel Cruz, uno de los trabajadores que cayó desde una estructura a más de 10 metros de altura, quien lucía desconcertada ante la situación y buscaba respuestas sobre el estado de salud de su marido.

Además, en medio del caos ocurrido alrededor de la obra acordonada, vecinos expresaron su preocupación por los recientes accidentes ocurridos en la obra, pues apenas el pasado 16 de enero colapsó una dovela que generó destrucción de al menos dos automóviles y puso en riesgo la vida de algunas personas.

“Nosotros vivimos en incertidumbre, no puede ser posible, somos vecinos de aquí, no puede ser posible”, afirmó Flor Nuño en los micrófonos de FIA; mientras que Beatriz Velázquez enfatizó en la reincidencia:

“Sí me da un poquito de miedo, ahora si por todos los accidentes que han pasado y no sé cuando esté en funcionamiento, si llegue a pasar algo, ojalá y no, pero sí pasa muy cerca de las casas (el tren), entonces si da miedo”, sentenció la vecina del Tren Interurbano.