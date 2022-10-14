Qué acciones que se harán en 2023 por el Entendimiento Bicentenario

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dio a conocer detalles de la reunión a un año de la firma del Entendimiento Bicentenario para frenar el tráfico de armas, drogas y de personas y las acciones que se realizarán en 2023.

En la mañanera de hoy, Ebrard indicó que ayer se reunió con diplomáticos de Estados Unidos, encabezados por Antony Blinken, también se dieron a conocer los avances del Entendimiento Bicentenario, así como las acciones que se emprenderán para el siguiente año de forma conjunta.

#EnLaMañanera | El gobierno de #México pidió a autoridades de #EU poner la mira en una parte de su territorio para evitar el envío de armas, así lo informó el canciller @m_ebrard pic.twitter.com/tcEZFCPffC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2022

El canciller expresó que lo más destacable de la reunión con Blinken fue el trabajo para trazar la ruta de 45 mil armas ligadas a homicidios, acelerar extradiciones, además de 866 denuncias por delitos fiscales ligadas al crimen organizado y 65 mil 149 detenciones.

Ebrard aseguró que en este momento México asegura más droga que Estados Unidos y que continuarán con las acciones.

#EnLaMañanera | “México está decomisando más cocaína que Estados Unidos”, así lo dijo el canciller @m_ebrard tras insistir en que en #México se han reducido homicidios, robos y secuestros. pic.twitter.com/usfdUoGlb9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2022

Estas son las acciones por el Entendimiento Bicentenario

Ebrard dio a conocer que las siguientes acciones son para combatir el tráfico de armas, además de evitar que la niñez y juventud consuman fentanilo y se invertirá para ampliar la capacidad forense en tema de desapariciones.

#EnLaMañanera | México y Estados Unidos lanzarán una campaña en medios sobre los efectos de fentanilo, así lo explicó el canciller @m_ebrard pic.twitter.com/JS8mFSNIgp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2022

Fortalecer los programas de prevención, tratamiento, y recuperación basados en evidencia.

Incrementar el número de municipios en México que empleen métodos de prevención del delito para orientar a los jóvenes en riesgo e interrumpir los ciclos de violencia.

Reducir la impunidad de los homicidios y delitos de alto impacto mediante el uso de datos, análisis, priorización y grupos de trabajo enfocados en la investigación de delitos específicos.

Desmantelar las organizaciones de contrabando de personas mediante esfuerzos coordinados como la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y con mecanismos que fortalezcan el intercambio de información.

Comprometerse con implementar un plan de acción para frenar el consumo y tráfico de drogas sintéticas, específicamente el fentanilo y la metanfetamina.

Firmar un Memorándum de Entendimiento para el intercambio de información y la expansión de la capacidad en los procesos de regulación e importación de productos químicos.

Poner en práctica las recomendaciones del estudio compartido para atender el contrabando de personas y bienes a través de la frontera.

Aumentar el acceso a eTrace y compartir mejores prácticas para enjuiciar los casos relacionados con armas.

Preparar un reporte colaborativo sobre tráfico de armas para identificar rutas, organizaciones y tácticas utilizadas para traficar armas.

Hacer cumplir las disposiciones de la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras sobre el tráfico de armas de fuego.

Incrementar el número de investigadores para apoyar el enjuiciamiento de todo el rango de actividades criminales identificadas en el comunicado conjunto.

Desarrollar un plan de trabajo para avanzar la colaboración en materia de seguridad de la infraestructura y ciberseguridad entre la Guardia Nacional y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura de Estados Unidos.

