Proponen acta de identidad para mascotas en la CDMX

Diputados en el Congreso de la Ciudad dé México (CDMX), presentaron ante el pleno una iniciativa para que nuestras mascotas puedan tener un acta de identidad.

La diputada local del PRD, Gabriela Quiroga, propuso que el documento incluya la toma de sus huellas de las mascotas, fecha de registro, folio único de identificación, nombre, apellidos, especie, raza, sexo, edad y fotografía, así como los datos personales de los responsables del animal.

La iniciativa plantea que el Registro Único De Animales De Compañía (RUAC) sea la autoridad que expida las actas de identidad como en el Registro Civil, la diputada sugiere reestructurar el RUAC, para que las personas puedan expedir el acta de identidad de los animales y que sean reconocidos legalmente dentro de su familia.

“El objetivo es garantizar un trato y vida digna a nuestros animales de compañía, todas y todos los que tenemos animales queremos que sean reconocidos y protegidos legalmente porque los vemos y queremos como un integrante más de nuestra familia”, manifestó.

Guarderías para dejar a tu mascota en CDMX|Pexels

¿Qué es el RUAC?

El RUAC es el Registro Único de Animales de Compañía, es un trámite gratuito, está enfocado en el reconocimiento legal e integración en la red de ayuda en caso de extravío, accidentes, maltrato y crueldad animal, el registro se apoyará de todas las instancias de Gobierno que manejen datos de animales de compañía, aplicándose la legislación en materia de protección de datos personales.

Al registrarte en el RUAC podrás conocer de primera mano las fechas de las campañas masivas de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, desparasitación y esterilización que se realicen en la (CDMX) y acceder a ellas.

¿Qué otras iniciativas ha impulsado el Congreso para proteger a los animales?

La diputada local, Gabriela Quiroga, recordó que ha presentado diversas iniciativas en materia de protección animal, entre las que destacan: la prohibición de espectáculos que contengan crueldad animal; presupuesto obligatorio de alcaldías para esterilización; apoyo para albergues y rescatistas de animales, entre otras que hasta el momento se encuentran en la congeladora.