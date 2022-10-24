Consulados entregan más de 500 actas de nacimiento a personas trans

Los consulados en México en al menos siete países han dado más de 500 actas de nacimientos a personas trans, a 10 meses de que se implementó esta política pública.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las personas trans han accedido a tramitar su acta de nacimiento en 39 de las 51 oficinas consulares de México en Estados Unidos y en las representaciones ubicadas en España, Singapur, Francia, Reino Unido y Países Bajos.

▶️ A menos de 10 meses de comenzarse a expedir, ya se han entregado 500 actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género a personas mexicanas en el exterior, para garantizar su libertad y dignidad.#MiConsulado🇲🇽🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/y8cancuq1D — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 24, 2022

Con esta política pública, permite a los consulados y embajadas de México expedir actas de nacimiento a personas trans con el nombre y género autopercibidos, sin la necesidad de que viajen a México para realizar el trámite.

¿Cómo se cambia el género en el acta de nacimiento?

Las personas que requieran acceder al acta de nacimiento pueden acudir a cualquiera de los consulados y embajadas de México.

Los requisitos para este trámite que es completamente gratis son:



Copia certificada de su acta de nacimiento primigenia.

primigenia. Identificación oficial con fotografía coincidente con dicha acta.

En el caso de las personas menores de edad es necesaria la comparecencia de quien ejerza la patria potestad.

¿Dónde tramitar el acta de nacimiento para personas trans?

Los consulados donde la expedición de actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género ha sido más demandada son Los Ángeles, seguido por Houston y Chicago. También se entregó ya la primera acta a infancias trans en San Bernardino, California.

Este cambio garantiza el derecho a la identidad de todas las personas mexicanas en el extranjero, sin distinción de sexo o género, en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.

A menos de 10 meses de que la SRE emitiera la primera acta de nacimiento a una persona trans en el extranjero, suman ya más de 500 actas de nacimiento que reconocen la identidad de género de las personas solicitantes.