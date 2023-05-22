¿Qué hicieron las candidatas a las Elecciones Edomex 2023 este domingo 21 de mayo?
Fuerza Informativa Azteca te informa las últimas actividades de las candidatas rumbo a las elecciones Edomex 2023, Delfina Gómez y Alejandra del Moral.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice cuáles son las últimas actividades que realizaron las candidatas a la gubernatura del Estado de México rumbo a las elecciones Edomex 2023.
En el marco de las elecciones Edomex 2023, las candidatas a la gubernatura del Estado de México (Edomex), Alejandra del Moral y Delfina Gómez, han realizado diversas actividades promoviendo su campaña, y este 21 de mayo no fue la excepción: aquí te decimos que hicieron.
Delfina Gómez, la candidata de Morena a la gubernatura del Edomex visita Toluca
Este domingo la candidata por Morena, Delfina Gómez, anunció a través de sus redes sociales, realizaría la visita a algunos de los municipios del Estado de México en el marco de sus recorridos para promover su campaña electoral. Algunos de ellos fueron los siguientes:
- Toluca.
- Zinacantepec.
- Naucalpan.
El recorrido de la abanderada de Morena, Delfina Gómez, inició con la visita a la capital del Edomex, Toluca, donde se reunió con mas de 40 mil compañeras y compañeros maestros con el fin de compartir sus propuestas para mejorar las condiciones de trabajo del magisterio en el Edomex, tales como incrementar las basificaciones e incrementar el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
¿Qué hizo la candidata de la alianza "Va por el Estado de México", a la gubernatura del Edomex, Alejandra del Moral
Con el fin de seguir promoviendo su campaña política, la candidata por la alianza “Va por el Estado de México”, Alejandra del Moral, a través de su recorrido “La ruta de la reconciliación”, visito cuatro municipios más este domingo 21 de mayo con el fin de compartir sus propuestas rumbo a las elecciones Edomex 2023.
Para cerrar la semana, Alejandra del Moral, visitó Toluca, y encabezando el evento por el Partido Acción Nacional (PAN), los personajes presentes en el evento de este domingo que se destacaron apoyando a la candidata a la gubernatura del Edomex en el evento de Toluca se destacaron las siguientes personas:
- El presidente Nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza.
- La gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.
- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González.
- El presidente de la cámara de diputados Santiago Creel Miranda.
- La gobernadora del estado de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel.
- El Coordinador del PAN en el Congreso local, Enrique Vargas del Villar.