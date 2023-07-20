Estas fueron las actividades de las ‘corcholatas’ de Morena hoy 20 de julio

A un mes de haber iniciado el recorrido de las ‘corcholatas’ de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados: Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué hicieron los aspirantes presidenciales hoy 20 de julio de 2023.

Las ‘corcholatas’ de Morena que aspiran a liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación son:



Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

¿Cuál es la agenda de Gerardo Fernández Noroña hoy?

Gerardo Fernández Noroña se encuentra en San Luis Potosí, ciudad en la que tiene programada diversas conferencias de prensa y asambleas informativas.

Buena cobertura en San Luis Potosí. pic.twitter.com/6givznRz20 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 20, 2023

Hoy jueves 20 de julio Manuel Velasco está en Sonora

El aspirante Manuel Velasco se encuentra viajando a Sonora: "un estado que tiene raíces culturales milenarias y donde se impulsan proyectos con la mira puesta en el futuro."

¡Buen jueves!

Ya estamos listos para ir a #Sonora, un estado que tiene raíces culturales milenarias y donde se impulsan proyectos con la mira puesta en el futuro.

¡Allá nos vemos! pic.twitter.com/sgefThVr2U — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 20, 2023

Estas fueron las actividades de Marcelo Ebrard este jueves

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, la ‘corcholata’ de Morena, Marcelo Ebrard, ha llegado a Guadalajara: "sonrían todo va a estar bien".

Llegando a Guadalajara !! pic.twitter.com/z0Xo8tHSug — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 20, 2023

Claudia Sheinbaum llega a Los Cabos, Baja California Sur

La aspirante Claudia Sheinbaum llegó a la ciudad de Los Cabos en Baja California Sur: "Destino turístico por excelencia. México es maravilloso".

Llegamos a Los Cabos en Baja California Sur. Donde se une el Golfo de California, mal llamado Mar de Cortés, y el Pacífico, dotado de playas maravillosas y con una gran biodiversidad. Destino turístico por excelencia. México es maravilloso. pic.twitter.com/i2IEaTZMxF — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 20, 2023

¿Qué hizo Adán Augusto López Hernández este jueves?

¡Adán Augusto López Hernández regresó al Estado de México! El aspirante volvió al estado para escuchar las demandas a la ciudadanía: "aquí se vive un momento dulce ante la pronta llegada de la tan anhelada transformación."

Regresamos al Estado de México, que vive un momento dulce ante la pronta llegada de la tan anhelada transformación.



Aquí, desde Jilotepec de Molina, le mandamos un mensaje firme a los conservadores que tanto dañaron al pueblo: ¡Los programas y las conquistas sociales, se quedan! pic.twitter.com/vtougeykvr — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 20, 2023

Este jueves Ricardo Monreal se encuentra en Tampico, Tamaulipas

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, la ‘corcholata’ Ricardo Monreal se encuentra en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, para encabezar una serie de asambleas informativas.

Conferencia de prensa en Tampico, Tamaulipas. pic.twitter.com/TIrjjSfwkv — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 20, 2023

¿Cuánto falta para que Morena elija a su candidato presidencial?

Las ‘corcholatas’ de Morena recorren México desde el pasado 19 de junio y será hasta el próximo domingo 27 de agosto cuando finalicen su itinerario por la República. Al día siguiente (lunes 28 de agosto), el partido guinda junto a sus aliados, PVEM y PT, levantará un total de cinco encuestas programadas para evaluar la aceptación de la ciudadanía hacia cada aspirante.

‘Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron los aspirantes hoy?|Vía Twitter

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Morena elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas. De las cuales se estipuló que el resultado será inapelable.



La primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido de Morena .

. Las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial. Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se realizará sorteo y serán cuatro las elegidas.

Los resultados se publicarán en septiembre 2023 y definirán al candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, rumbo a las elecciones 2024.