Acude Ebrard a informe de directora de Servicio Postal Mexicano

El canciller Marcelo Ebrardacudió este miércoles al informe de la directora del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), Rocío Bárcena.

En este acto, el titular de la política exterior, mencionó que el día de hoy el Servicio Postal Mexicano está recuperando espacio, fuerza, fortaleza y presencia en el país.

“Hay muchas nuevas iniciativas, de repente hay hasta nuevas computadoras. Entonces, se revierte ese abandono y se va a tener una funcionalidad nueva ahora en pleno siglo XXI”, aseguró el funcionario del gabinete.

Ebrard destaca el compromiso de la 4T con toda la sociedad.

Ebrard, titular de la SRE, destacó el compromiso que tiene hoy la llamada Cuarta Transformación (4T) con la sociedad y mencionó que quien no está comprometido no está presente en el movimiento.

“El que no tenga compromiso con la sociedad pues no está en la Cuarta Transformación; al que no le importe qué sucede con las comunidades de México pues no tiene nada que hacer en la Cuarta Transformación; si no te duele la desigualdad que hay, pues tampoco. Pero si te ocupa, te preocupa, te comprometes, te entusiasma que se pueda cambiar todo eso, que nuestra realidad sea distinta, entonces sí es tu lugar la Cuarta Transformación”, concluyó Marcelo Ebrard.