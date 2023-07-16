Incertidumbre mundial: Acuerdo de granos del Mar Negro vence el lunes y aún no se ha renovado

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, todavía está esperando una respuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre una propuesta para extender un acuerdo que permita la exportación segura de granos de Ucrania al Mar Negro después del lunes, dijo un portavoz de la ONU.

Guterres le escribió a Putin el martes pidiéndole que extienda el acuerdo del Mar Negro a cambio de conectar una subsidiaria del Banco Agrícola de Rusia al sistema de pago internacional SWIFT, dijeron fuentes a Reuters.

Se están teniendo discusiones, se están enviando mensajes de WhatsApp, se están enviando e intercambiando mensajes de Signal. También estamos esperando una respuesta a la carta. Stephane Dujarric / Portavoz de la ONU

El último barco que viaja bajo el acuerdo del Mar Negro está cargando su carga en el puerto de Odesa, en Ucrania. Rusia no acordó registrar ningún barco nuevo desde el 27 de junio y la iniciativa expirará el lunes si Moscú no acepta extenderla.

Rusia ha amenazado con abandonar el acuerdo, negociado por la ONU y Turquía en julio de 2022, porque Moscú ha dicho que no se han cumplido las demandas de mejorar sus propias exportaciones de cereales y fertilizantes. Ucrania y Rusia se encuentran entre los principales exportadores de cereales del mundo.

Ucrania ha exportado más de 32 millones de toneladas métricas de maíz, trigo y otros granos en virtud del acuerdo del Mar Negro. Rusia se ha quejado de que no ha llegado suficiente a los países pobres, pero la ONU ha argumentado que ha beneficiado a esos estados al ayudar a reducir los precios de los alimentos en más del 20% a nivel mundial.

Ukraine harvested grain crops in the southern Mykolaiv region as a renewal deadline for the Black Sea Grain initiative drew close. A failure to renew could send grain prices higher and revive global food supply concerns https://t.co/qvVpPe8NWX pic.twitter.com/JA92vMd88d — Reuters (@Reuters) July 14, 2023

¿Qué ha pasado con las negociaciones para renovar el Acuerdo de granos del Mar Negro?

Rusia no ha hecho ninguna declaración sobre la extensión del acuerdo de granos del Mar Negro, dijo el Kremlin después de que el presidente turco, Tayyip Erdogan, causara confusión cuando dijo que estaba de acuerdo con Putin en que debería extenderse.

Según la agencia de noticias TASS, Putin dijo el jueves que no había visto la carta de Guterres proponiendo una extensión del acuerdo del Mar Negro, pero que Rusia estaba en contacto con funcionarios de la ONU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presionó a Rusia para que extienda y amplíe el acuerdo del Mar Negro, acusando a Moscú de usar el acuerdo "como un arma" al amenazar con terminarlo.

"Si Rusia no va a poner fin a su horrible guerra de agresión contra Ucrania, al menos podría extender la Iniciativa de Granos del Mar Negro para que estos productos alimenticios puedan salir al mundo, manteniendo los precios bajos, manteniendo el suministro", dijo Blinken.

Our Solidarity Lanes and your Black Sea Grain Initiative complement each other.



We work hand in hand to bring grain and other foodstuffs to the world.



Russia has a responsibility to prolong the Initiative.



The world is watching. pic.twitter.com/5VAW8zMdVi — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 13, 2023

Para convencer a Rusia de que aceptara el acuerdo del Mar Negro, en julio de 2022 se firmó un memorando de entendimiento de tres años en virtud del cual los funcionarios de la ONU acordaron ayudar a Rusia a llevar sus exportaciones de alimentos y fertilizantes a mercados extranjeros.

Si bien las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes no están sujetas a las sanciones occidentales impuestas después de la invasión de Ucrania, Moscú ha dicho que las restricciones en los pagos, la logística y los seguros representan una barrera para los envíos.

Una demanda clave de Rusia es la reconexión de Rosselkhozbank a SWIFT. La UE lo cortó en junio de 2022 debido a la invasión a Ucrania en febrero de ese año.

La UE está considerando conectar una subsidiaria de Rosselkhozbank a SWIFT para permitir transacciones de granos y fertilizantes, dijeron fuentes familiarizadas con las discusiones.