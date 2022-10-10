Acuerdo de embajador Ken Salazar y Zacatecas es inconstitucional: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el acuerdo que firmaron el gobernador de Zacatecas, David Morenal, y el embajador Ken Salazar, es inconstitucional.

Durante la mañanera de hoy, AMLO explicó que el gobierno de México le tiene confianza al embajador de Estados Unidos en el país, Ken Salazar.

“En la Constitución está expresamente prohibido que el gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros”, declaró.

#EnLaMañanera | El convenio para regresar la paz en #Zacatecas firmado entre el gobernador de ese estado, David Monreal, y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, es inconstitucional, así lo consideró el @lopezobrador_ pic.twitter.com/Sx9ngzsW8P — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 10, 2022

El Presidente dijo que en los anteriores gobiernos se permitía la injerencia de gobiernos extranjeros, pero ahora no, aunque se quedó con la costumbre.

“No se suscribió, no está aceptado por las partes, no se conocen bien las leyes o como había la costumbre de que antes se metían sin pedir permiso para nada, quedan esas inercias”, opinó sobre el acuerdo entre el embajador Ken Salazar y Zacatecas.



México y Estados Unidos se reunirán por temas de seguridad

AMLO explicó que esta semana se reunirán los gabinetes de seguridad de México y Estados Unidos en Washington para abordar la cooperación en este tema.

Por ello, pidió no caer en provocaciones sobre el acuerdo entre el gobierno de Zacatecas y el embajador Ken Salazar.

“Tenemos que actuar con criterio y no pelearnos, hay buscar buenas relaciones, tan es así que el jueves van a participar en Washington los miembros del gabinete de seguridad con sus homólogos con el gobierno de Estados Unidos para tratar asuntos de cooperación en materia de seguridad”.

#EnLaMañanera | ¿A qué viaja una buena parte del gabinete de seguridad a Washington este jueves?, la respuesta la dio el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/OFyPT0KBAK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 10, 2022

David Monreal niega acuerdo con embajador Ken Salazar

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, aclaró que no existe ningún acuerdo con Estados Unidos que pase por encima de la Constitución, como se dijo, aclaró que la reunión se trata, aseguró que la reunión que mantuvo con el embajador Ken Salazar fue por temas de colaboración y sobre la alerta de viaje que emitió Estados Unidos para Zacatecas.

"No hay nada de qué preocuparse porque no se firmó nada, son reuniones de colaboración y coord. al amparo de los tratados internacionales. Siempre voy actuar apegado a derecho con estricto respeto a nuestra Constitución Política del país y la de nuestro estado".

"El diálogo sostenido la semana pasada con funcionarios estadounidenses, a través del embajador Ken Salazar, se dio en un marco de respeto a la soberanía Nacional, uno de los principios centrales de nuestro movimiento, y bajo el Entendimiento Bicentenario acordado por ambos países", explicó el mandatario de Zacatecas.