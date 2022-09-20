Acusados de delitos graves tienen derecho a comprar armas en EU

Los delincuentes acusados de cometer delitos graves tienen derecho a comprar armas en Estados Unidos (EU), así lo concluyó el juez de distrito David Counts, tras declarar inconstitucional la ley que prohíbe que estas personas accedan a una pistola.

El juez de distrito David Counts fue designado por el expresidente de EU Donald Trump. Counts tomó la decisión tras desestimar una acusación federal contra José Gómez Quiroz, quien fue señalado de violar la ley a finales de 2021 al intentar comprar un arma de fuego a pesar de tener una acusación de robo.

Por lo que el 23 de junio de este año, un jurado federal lo declaró culpable de un cargo de recepción ilegal de un arma de fuego por parte de una persona acusada y de un cargo de hacer una declaración falsa durante la compra.

¿Por qué acusados de delitos graves pueden comprar armas?

Posteriormente, la mayoría conservadora de 6-3 de la Corte Suprema emitió el fallo, que anuló la ley de portación oculta de armas de Nueva York. Quiroz pidió entonces que se desestimara el caso, basándose en la decisión.

El Tribunal accedió a la petición, diciendo que un estudio histórico encontró "pocas pruebas" de que la prohibición federal "se ajuste a la tradición histórica de esta nación".

En tanto, el juez Counts indicó que el derecho a tener y portar armas, bajo la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, protege a una persona que lleve un arma de fuego en público para la autodefensa.

El juez David Counts dijo que, aunque la decisión del máximo tribunal no borraba las preocupaciones sociales y de seguridad pública sobre las armas, había "cambiado el panorama legal".

"La segunda enmienda no es un 'derecho de segunda clase'", escribió Counts. "Los tribunales ya no pueden relativizar un derecho constitucional", finalizó el juez sobre el derecho de los acusados de delitos graves para portar armas.

