Acusan de homicidio doloso a mujer que habría atropellado a aficionados de Rayados en Torreón

Jennifer “N”, la mujer identificada como la presunta responsable de atropellar a seguidores de los Rayados de Monterrey en Torreón, Coahuila, fue acusada por los delitos de homicidio doloso con alevosía y lesiones graves; el juez ordenó que permanezca en prisión hasta esclarecer el caso.

La Fiscalía del Estado confirmó que, luego de una audiencia inicial de más de tres horas, se presentó la imputación ante un juez de control, quien decidirá hasta el 29 de enero a las 9:30 horas si Jennifer “N” es vinculada a proceso.

Familiares y amigos de los fanáticos de los Rayados de Monterrey atropellados en las inmediaciones del estadio Territorio Santos Modelo insisten en que la muerte de Maribel Mercado Gallegos no fue un “accidente” como suponen algunas personas y autoridades.

“El algo provocativo, algo que fue adrede... A mí me duele mucho, yo pido justicia y que se hagan cargo de las personas que hicieron eso”, expresó Alexis Ramírez, hijo de la víctima.

"¡Qué bonita es esta vida!"



Marlene Gallegos, la #aficionada de @Rayados que murió atropellada, era ama de casa y viajaba por primera vez a un partido de #Rayados como visitante.



Lo hizo junto a su hijo y esposo.https://t.co/5dnQIfRpwN pic.twitter.com/y0zDySXRwr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2024

Habló con su mamá minutos antes de su muerte

El joven narró que se enteró de la muerte de su madre cuando se encontraba en su trabajo. Además, reveló que minutos antes habló con su mamá por teléfono.

“Me dijo ‘oye sabes que voy a ir a trabajar y me comentó te hablo mañana, te amo’. Así quedó y todavía sigo esperándola, tuve que esperar todo eso, la verdad me duele mucho porque es algo muy fuerte, todavía no me cae el veinte para ser sincero, sigo esperando a mi mamá a que llegue por mí a verme, que me diga te amo”, expresó Alexis Ramírez.

Por su parte, la Fiscalía de Coahuila explicó que continuará con las indagatorias del percance registrado en las inmediaciones del estadio Territorio Santos Modelo, el cual dejó como saldo una persona muerta y varios lesionados.

Las víctimas siguen recibiendo atención médica en hospitales de Torreón debido al grado de las heridas provocadas por el automóvil que presuntamente conducía Jennifer “N”.