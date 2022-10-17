Adán Augusto López reconoce estrategia de seguridad de Sheinbaum

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López elogió el trabajo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum pardo en materia de seguridad pública.

"Es una funcionaria eficaz, miren ya quisieran los restantes 31 compañeros tener los resultados por ejemplo en materia de seguridad".

Por su parte la Claudia Sheinbaum llamó hermano y compañero de lucha al responsable de los asuntos internos del pais, Adán Augusto López.

"Somos hermanos, somos compañeros de lucha y mi mayor reconocimiento al secretario de Gobernación".

Esto lo hicieron tras reunirse legisladores del Congreso de la CDMX para convencerlos de votar la reforma que permite la participacion de fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta 2028.

"Yo por eso termino celebrando y reconociendo la posición decisión firme y decidida y comprometida de la jefa de gobierno, pues si lo que uno trata es de que cada dia le demos mayor seguridad a los ciudadanos" afirmó Adán Augusto López.

Adán Augusto López pide a legisladores del Congreso de la CDMX aprueben reforma sobre Fuerzas Armadas

Adán Augusto López, secretario de Gobernación explicó a legisladores locales la importancia de aprobar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para labores de seguridad.

Destació "la policía mejor organizada, mejor capacitada, con el mejor equipo", es la de la CDMX.

"Porque para ganarle la batalla a la inseguridad, pues son tres ejes fundamentales: la prevención, en la que va implícita, desde luego, las tareas de investigación, las tareas de inteligencia, que hemos olvidado en los estados; y, la segunda, pues es la procuración de justicia, y si la procuración de justicia, en este caso a cargo de las fiscalías, pues va por un rumbo distinto al que va la secretaría o el equipo que se encarga de la prevención del delito, pues ahí simple y sencillamente no funcionaríamos.Y la tercera, pues es la impartición de la justicia, y en el caso de la ciudad se ve, se nota el trabajo coordinado de estos 3 ejes, de secretaría de seguridad, de Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia, y por eso pues están allí los resultados, es una policía distinta".

El titular se Segob, criticó que hay gobernadores y legisladores que se oponen a la participacion de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, pero al mismo tiempo solicitan la ayuda del Ejército, Marina y Guardia Nacional cuando se ven rebasados por la inseguridad.

"Yo hablo de hipocresía porque hablamos asi mas frontales pero pues miren nos tocó cuando estabamos por votarse en diputados, o en senadores hablar con los gobernadores de los etsados donde hay mas incidencia delictiva y entonces optaron para tomar una decisión politica pues seguian la linea de sus dirigentes nacionales en lugar de apoyar ellos los legisladores de los estados sin ninguna condicionante, eso si a la horta que sucede un evento son los primeros en pedir que haya más Guardia Nacional".

Presencia de Ejército es para construir la paz: Sheinbaum

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum destacó que lo que hoy se busca es la construcción de la paz, por eso dijo estar de acuerdo con la presencia de las fuerzas armadas en las calles hasta 2028.

"Lo que hoy se busca es la construcción de la paz y de esta manera las tareas del Ejército no son para hacer la guerra en el país, soin para construir la paz, con dos ejes fundamentales: la atención a las causas y por otro lado cero impunidad".