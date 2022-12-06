Adán Augusto entrega a Morena leyes secundarias electorales

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó a diputados de Morena y aliados el paquete de reforma a leyes secundarias en materia electoral, del presidente López Obrador.

Previo al encuentro privado, Adán Augusto aseguró que la propuesta respeta la Constitución.

“La iniciativa la preparo un grupo de trabajo integrado, está la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, algunos abogados de la Secretaria de Gobernación, otros de la Secretaria de Hacienda, un grupo de trabajo multifuncional…Total y absolutamente se respeta la constitución…- ¿Confía en que no terminaran en la Suprema Corte de Justicia? - Seguramente los del bloque conservador van a estar, están en su derecho, además de acudir a las instancias como la de la Suprema Corte”, sostuvo ante la prensa.

Cuestionado sobre las acusaciones de la oposición por la injerencia del gobierno federal para marcar la agenda legislativa en el Congreso, así respondió el secretario de Gobernación.

“Yo no marco ninguna agenda, yo lo único que hago es cumplir con la instrucción del Presidente que por mi conducto presenta esta iniciativa”, enfatizó el titular de Segob.