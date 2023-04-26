Adán Augusto se reúne con Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit

Este miércoles 26 de abril, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunió con el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, y el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.

El encargado de la política interna del país, Adán Augusto, resaltó la importancia de mantener el diálogo y trabajar en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno en beneficio de la ciudadanía.

El secretario de #Gobernación, @adan_augusto, se reunió con el gobernador de #Nayarit, @MiguelANavarroQ, a quién le reafirmó el respaldo del @GobiernoMX a las acciones en materia de seguridad, empleo y el fortalecimiento de los programas sociales en la entidad. Y en encuentro con… pic.twitter.com/X3QRKp0hGL — Gobernación (@SEGOB_mx) April 26, 2023

En el encuentro se abordaron temas relativos a programas y acciones que se llevan a cabo para el bienestar de la población en la entidad, con el objetivo de fortalecer la coordinación con el Gobierno de México.

Las reuniones de trabajo del secretario de Gobernación obedecen a la visión de la administración federal para gobernar en conjunto y entre todas y todos abonar a la transformación del país con desarrollo, seguridad y bienestar social.

Adán Augusto López en la mañanera

El Secretario de Gobernación está cubriendo al presidente Andrés Manuel López Obrador en actividades y reuniones ya agendadas, en la mañanera de este miercoles 26 de abrill dijo: "Es una reunión de trabajo, originalmente estaba programada con el señor presidente”, aseguró Adán Augusto.

Esta semana se dio a conocer que la cumbre de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria fue cancelada por la salud del presidente AMLO, tras su contagió por tercera ocasión de Covid-19. Sin embargo, ya se tiene una fecha tentativa.

Además de esto, Adán Augusto habló de la situación actual de AMLO, en cuanto a su salud, dijo: “El presidente continúa recuperándose, ya cada día son menos los síntomas a Covid-19”, “Todo parece indicar que antes del fin de semana estará reanudando sus actividades de manera regular”, dijo.