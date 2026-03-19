Escala tensión: Trump advierte a Irán con “destrucción total” tras ataque de Israel en South Pars y represalia en Qatar

La tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel escaló tras un ataque a un importante yacimiento de gas en Medio Oriente. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su país podría responder con “destrucción total” si Irán continúa con represalias en la región.

El conflicto se intensificó luego de que Israel atacara el campo de gas de South Pars en Irán, lo que provocó una respuesta inmediata: misiles iraníes impactaron instalaciones energéticas en Qatar y también fueron dirigidos hacia Arabia Saudita, ampliando el alcance del enfrentamiento.

¿Qué detonó la nueva escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel?

El punto crítico fue el ataque al yacimiento de South Pars, considerado uno de los más importantes del mundo. Aunque Israel no se atribuyó oficialmente la acción, el presidente de Estados Unidos aseguró que el ataque fue una reacción directa a la situación en la región.

Tras el impacto, Irán respondió con ataques a infraestructura de gas en países del Golfo, lo que elevó el riesgo de una crisis energética de gran escala.

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Estados Unidos lanza advertencia directa a Irán

En un mensaje público, Donald Trump señaló que Estados Unidos no tuvo conocimiento previo del ataque de Israel, pero dejó clara la postura frente a posibles represalias.

Advirtió que si Irán vuelve a atacar instalaciones clave, especialmente en países aliados, Estados Unidos podría intervenir directamente junto con Israel.

La amenaza incluyó la posibilidad de destruir por completo el yacimiento de South Pars, lo que representaría un golpe sin precedentes para la infraestructura energética de Irán.

Ataques a instalaciones de gas elevan el riesgo global

Los misiles iraníes impactaron zonas clave de procesamiento de gas en Qatar, donde se reportaron daños importantes e incendios en instalaciones estratégicas.

Además, Arabia Saudita informó que interceptó proyectiles dirigidos hacia su capital y frustró ataques contra su propia infraestructura energética.

Estos hechos han generado una interrupción significativa en el suministro energético global, con impacto directo en los precios del petróleo.

Impacto económico y presión política para Estados Unidos

La escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel ya se refleja en los mercados. El aumento en los precios del petróleo y del diésel ha generado presión económica, especialmente en Estados Unidos.

El conflicto también representa un desafío político para la administración estadounidense, en un contexto donde la estabilidad energética es clave.