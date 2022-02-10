¡Al aire libre! Dicen adiós al cubrebocas en España

A partir de hoy el uso obligatorio de cubrebocas deja de ser obligatorio en España, "gracias a la responsabilidad de todos en el ejercicio de vacunación, en el ejercicio de cuidado y también en la responsabilidad de estas medidas de protección que hemos llevado a cabo durante todo este tiempo, señaló Isabel Rodríguez García, Portavoz del Gobierno de España.

Para Paul Latham, un británico que vive en Madrid, esta medida lo hizo sentirse "liberado", agrego que es, "es agradable poder volver a vivir libre y no estar pensando constantemente en usar un cubrebocas. Me encanta. Muy feliz".

Rodríguez García mencionó los niños de los colegios ya podran jugar en los patios, en la hora del recreo, sin cubrebocas, "sin duda, los niños y las españoles han dado gran ejemplo de responsabilidad durante todo este tiempo, agregó.

La eliminación del uso del cubrebocas en exteriores fue aprobada después de que el Ministerio de Salud de España y los gobiernos de las regiones llegaran a un acuerdo, despues de analizar las restricciones impuestas contra Covid-19, se logró, gracias a que los contagios han ido a la baja.

cubrebocas|JON NAZCA/REUTERS

Cubrebocas obligatorio en interiores y eventos masivos

Solo será obligatorio el uso del cubrebocas en interiores, en el transporte público y en eventos como conciertos o eventos deportivos donde no se pueda respetar una distancia social de 1.5 metros entre cada persona, así lo señaló la portavoz.

Autoridades señalaron que el aforo en lo eventos deportivos pasará del 50% al 75% y "esperamos que la evolución de la pandemia pueda permitir en las próximas semanas hacerlo ya al 100%", indicó Rodríguez García.

Al respecto de eliminar el uso de cubrebocas en exteriores, la ciudana, Margarita Espinosa opinó, "pienso que de debía haber tomado esta medida ya hace tiempo, la gente sigue una lógica, si hay mucha gente se la pone y si no hay mucha gente, se la quita."

Sin embargo, hoy, algunos españoles los siguieron usando en exteriores, "con cubrebocas, me siento protegida, sobre todo si hay mucha gente voy a seguir poniéndomela", contó Julia Isidro, quien trabaja en la Biblioteca Pública de Madrid.

La tasa de infección nacional se ha reducido a la mitad en las últimas tres semanas, ayer disminuyó a mil 692 casos, de un máximo de 3 mil 397 casos por 100 mil, cifra registrada el 17 de enero.

