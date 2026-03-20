20 años de hablarte con la verdad: La evolución de Proyecto 40 a adn Noticias, un referente informativo en México

adn Noticias cumple 20 años de historia, de evolución y de presencia informativa en México. Nació como Proyecto 40, el primer canal de noticias en televisión abierta en el país, y con el paso del tiempo se transformó en una plataforma que hoy integra televisión y espacios digitales.

Hace dos décadas, bajo la visión de Ricardo B. Salinas Pliego, surgió Proyecto 40 y rápidamente se consolidó como un referente informativo. Con el tiempo, el proyecto evolucionó a adn40 y posteriormente a adn Noticias, en una etapa donde convergen periodistas, académicos, políticos y empresarios.

De Proyecto 40 a ADN Noticias: una evolución constante

A lo largo de estos años, el proyecto ha transitado por distintas etapas. De un canal pionero en televisión abierta, pasó a convertirse en una plataforma informativa con presencia en múltiples formatos.

Luis Armando Melgar, director general de Proyecto 40, destacó que el crecimiento del canal ha estado ligado al trabajo en equipo y a la determinación de consolidarlo:

‘La realidad es que no pudo haber sido una mejor evolución, lo hicimos un éxito, 20 años, aquí estamos y lo seguiremos estando’.

Una televisión abierta a las voces y a la pluralidad

Proyecto 40 se construyó como un espacio de libertades, donde las voces ciudadanas se integraron como parte central de su contenido.

Luis Niño de Rivera, conductor y experto de la fiesta brava, señaló que esta evolución permitió consolidar una televisión inteligente en México:

‘Esa es una evolución muy favorable de una televisión inteligente, al referente de información en nuestro país’.

El periodista Jorge Fernández Menéndez, resumió el camino recorrido en dos décadas:

‘20 años, sin interrumpidos de hacer lo que debemos hacer, que es periodismo’.

adn Noticias: un espacio que reúne distintas voces

Con la transición a adn40 y posteriormente a adn Noticias, el proyecto amplió su alcance y consolidó un modelo donde participan distintas perspectivas.

El diplomático Ricardo Pascoe, subrayó la importancia de explicar la realidad al público:

‘Ayudar al público a entender lo que está aconteciendo, hacia dónde nos llevan los hechos’.

La conductora Mónica Garza destacó la diversidad de historias que han pasado por la pantalla:

‘Mucha crónica de lo que es nuestro país, nuestra cultura, nuestra gente’.

Hannia Novell, periodista, conductora y escritora, apuntó a la cercanía con la audiencia como parte clave del trabajo informativo:

‘conocer cuáles son las demandas, las denuncias, lo que quiere la gente’.

Presencia en todos los frentes informativos

adn Noticias se ha consolidado como un espacio donde se cubren eventos de relevancia nacional e internacional en distintas plataformas.

Gustavo Ramírez, secretario técnico del comité editorial de Azteca Noticias señaló la responsabilidad de llegar diariamente a millones de personas:

‘Asumir esa responsabilidad de llegar todos los días a millones de personas en todos sus medios’.

La periodista y conductora, Bibiana Belsasso, resumió el compromiso del equipo:

‘Mucho trabajo, mucho compromiso y aquí estamos para seguir dándolo todo’.

Libertad de expresión y compromiso con la audiencia

A lo largo de estos 20 años, el eje del proyecto ha sido la libertad de expresión y la apertura a distintas líneas de pensamiento.

Manuel López San Martín lo describió como un proceso constante de transformación:

‘Una televisión libre, que evoluciona, que abre las puertas a distintas líneas de expresión’.

Neyra Moncayo, periodista, conductora y directora de opinión de Azteca Noticias enfatizó la defensa de las libertades:

“… defender la libertad de expresión, la libertad de prensa… que nadie nos calle”.

El director de newsdesk, periodista y conductor, José Luis Mora apuntó a la cercanía con la audiencia:

‘Entenderla, conocerla, hablarles con la verdad’.

20 años de historia y el compromiso de seguir

En su aniversario, adn Noticias mantiene el compromiso de ofrecer contenidos que contribuyan a una sociedad informada y crítica.

César Castillejos, director de adn Noticias destacó la continuidad del trabajo informativo:

‘Hoy estamos muy comprometidos a seguir trabajando, sobre todo para la sociedad’.

Luciano Pascoe Rippey, director general de Noticias y Comunicación, definió el momento actual como el inicio de una nueva etapa:

‘Es apenas el inicio de una gigantesca máquina de construcción de libertad… de pensamiento crítico”.

Con esta trayectoria, adn Noticias llega a sus 20 años con presencia en televisión abierta, de paga y plataformas digitales, manteniendo su apuesta por informar a las familias mexicanas con una visión plural.