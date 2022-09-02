Adopción Ilegal: Mujer creyó por 30 años que su hija estaba muerta

Coline, una belga de 35 años de edad, descubrió hace cuatro años que su verdadero nombre era Mariela y su mamá la daba por muerta. Coline fue víctima de adopción ilegal en Guatemala.

Cuando Mariela nació fue secuestrada por una red de adopción ilegal, a su madre biológica le dijeron que había muerto a los dos días de nacida y la habían enterrado sin nombre.

Sin embargo, a los 11 meses de nacida Mariela fue dada en adopción a los Fannon, quienes la llevaron a Bélgica y la hicieron pasar por su hija.

Aunque desde pequeña supo que era adoptada, no fue hasta que ella misma se convirtió madre que se puso a investigar sobre su familia biológica. Descubriendo que muchos datos en su expediente de adopción eran incorrectos e incluso falsos.

Mariela comenzó a investigar hasta que descubrió que fue secuestrada y su mamá la daba por muerta. La mujer cuenta cómo fue secuestrada por una red de adopción ilegal en su libro “Mamá no estoy muerta”.

En él, detalló que los Fannon contactaron a una agencia autorizada por el gobierno de Bélgica para realizar una adopción en Guatemala, y fue en ese país donde se realizó el procedimiento ilegal.

A los Fannon les dijeron que la mamá de Mariela estaba en muy malas condiciones económicas, por lo que no podría hacerse cargo de la recién nacida y prefería darla en adopción.

En este Día Internacional de los desaparecidos: recuerdo

ante el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas por la fundación @RPerdues . Fue doloroso contar mi historia, pero no soy un caso aislado! #todosjuntos #Guatemala #adopciones #ilegales #NuncaMás pic.twitter.com/HZeK3E0lbU — Mariela SR - Coline Fanon 🇬🇹🇧🇪 (@SrFanon) August 30, 2022

Adopción ilegal, una práctica común en Guatemala

De acuerdo con la Unicef, desde 1960 se ha registrado un aumento constante en el número de adopciones internacionales, sin embargo, no todas resultan ser legales, ya que la adopción ilegal se ha convertido en un negocio millonario para los traficantes de personas.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que la mayoría de los niños robados en Guatemala son utilizados para adopciones irregulares o para venta de órganos.

PGN indicó que los trabajadores de hospitales como doctores y enfermeras están involucrados en este delito de la adopción ilegal en Guatemala.

InSight Crime resalta que “los altos niveles de impunidad en los casos de adopción ilegal, junto con un complejo proceso de adopciones legales, contribuyen en gran medida a la perpetuación del crimen”.

