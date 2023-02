Advierte el INE sobre posibles causas de nulidad en elecciones con el cambio de reglas

Esta tarde se reunieron consejeros del Instituto Nacional Electoral e integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, al encuentro también acudió el presidente de la comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino, una de las encargadas de dictaminar lo que resta del plan B de la reforma electoral, con lo que cambian las reglas de las elecciones.

Ahí el personal técnico encargado de organizar y llevar a cabo las elecciones advirtieron sobre las implicaciones que tendrán las modificaciones legales aprobadas en los próximos comicios de 2023 y 2024.

El consejero presidente del INE Lorenzo Córdova aclaró que los operadores de las elecciones fueron los únicos que hablaron en la reunión y manifestaron la reforma plantea reducir en un 84.6% el personal encargado de llevar a cabo los comicios.

“Que se incurra en la organización de electoral en causas de anulación sería verdaderamente grave pues las elecciones se tienen que hacer para que no sean anuladas. Y si se anulan es un último recurso, pero que en la organización de la elección estemos abriendo la puerta a que las elecciones no se lleven a cabo eso abre un problema grave que hoy no tenemos, afortunadamente, de paz pública y de convivencia democrática. Sobre si llega tarde la reunión, miren a nosotros nos hubiera gustado poder tener esta reunión desde el momento mismo en que se presentó la iniciativa antes siquiera que se dictaminara (…) Claro que sería muy pertinente que cuestiones que son profundamente técnicas y que ni un legislador ni un magistrado ni un juez tiene porqué saber, para eso hay un órgano especializado en la Constitución para organizar elecciones. Y ese es el Instituto Nacional Electoral, por supuesto queremos ofrecer que pueden ser escuchados quiénes hacen elecciones y que sean eventualmente ponderadas sus publicaciones pero será la Corte la que lo decidirá, nosotros somos muy respetuosos de la Corte confiamos en la institucionalidad, sabemos que el respeto a la división de poderes es crucial para seguir viviendo en una democracia y así seguiremos actuando”, dijo Córdova Vianello en entrevista.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que siempre es bueno escuchar la opinión de todos y descartó que este encuentro se haya dado demasiado tarde.

“Fue interesante porque ningún consejero habló, solo los técnicos los que expusieron la situación del proceso electoral y eso me pareció interesante (…) Vamos a revisar Nosotros con mucha seriedad del documento que nos presentaron (…) Ellos saben y nosotros sabemos que el proceso legislativo por concluir solo abarca un artículo, el artículo 12, y todos sabemos que nadie puede alterar eso. Todo el paquete que contiene la normatividad de las cuatro leyes electorales en materia electoral esas no se pueden modificar porque ya se aprobaron por ambas cámaras y solo se regresó al Senado un solo artículo que, sin estar aprobado, ese artículo no puede concluirse el proceso legislativo y en eso todos estamos de acuerdo”.

Además el consejero Lorenzo Córdova apuntó que si se ha transmitido preocupación lo único que se busca es que se tome conciencia de las eventuales implicaciones que puede tener una reforma electoral que “por decir lo menos y quiero ser muy cuidadoso, por el respeto a las instituciones, no fue procesada y discutida o analizada o construida mucho menos con los datos técnicos que hubiéramos podido proporcionar si se hubiera abierto un espacio de interrogación respetuosa entre los órganos del estado mexicano en particular con el INE que se responsable de selecciones en este país”.

Para el ala ultra del morenismo, la reunión fue una pérdida de tiempo para los legisladores.

“Te apuesto a que ellos (los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama) y/o gente cercana a ellos van a estar en la boleta de 2024 de lado de la derecha. Y te lo apuesto hoy porque ellos ya no son árbitros, son jugadores políticos de la derecha. Por eso digo que es absolutamente intrascendente escucharlos hoy y que vengan aquí a su circo al senado de la república”, sentenció el senador César Cravioto.

La respuesta del consejero presidente del INE a las acusaciones morenistas fue enfática.

“Con toda la claridad y hasta despacito: ni quiero, primer punto ni debo, segundo punto segundo. Porque si aspirara a algún cargo de elección popular le daría la razón a los que han venido mintiendo desde hace años diciendo que el trabajo del INE es para posicionarnos a para aspirar a algún cargo público. Déjenme decirlo así como suele decirse: no somos iguales (…) Ni quiero ni puedo ni debo ni podemos ocupar una candidatura cualquier cargo de elección popular en los dos años posteriores al término del mandato. Yo termino mi mandado en 2023 el 3 de abril esto que decir que no puedo ocurrir nada de eso hasta el 3 de abril del 2025 y les digo una cosa ni después”.

Finalmente, Lorenzo Córdova rechazó que este diagnóstico sea una suerte de boicot anticipado de parte de los árbitros electorales.

“Me parece un poco absurdo pensar que el que tiene una responsabilidad constitucional se quiera dar un balazo en el pie de incumplir con la responsabilidad constitucional. Yo creo que se ha hablado mucho y se ha reflexionado poco por eso lo que hemos ofrecido hoy es datos de los técnicos (…) Si ellos están preocupados todos deberíamos preocuparnos (…) Si la Corte eventualmente desecha o desestima nuestros argumentos se habrá pronunciado el órgano responsable en este sentido y lo que seguirá es ver cómo le hacemos; bueno ya no estaré yo, porque me voy porque termino en 53 días mi función, Pero cómo le hará el INE y confío en que la hará de la mejor manera posible para que como sociedad no tengamos un problema el próximo año, porque si no podremos arrepentirnos de lo que ocurriría”, sentenció.