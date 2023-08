A pesar de que personal de salud de los 32 hospitales de la Ciudad de México ya iniciaron el proceso de reclutamiento para la adhesión al IMSS Bienestar, denuncian que no hay certeza de que todos los trabajadores del sector salud obtengan la basificación por la que luchan ni se reconozcan sus derechos laborales.

A pesar de que personal salud de los 32 hospitales de la Ciudad de México inicio el proceso de reclutamiento para la adhesión al IMSS Bienestar, denuncian que no hay certeza de que todos los trabajadores del sector salud obtengan la basificación por la que luchan ni se reconozcan sus derechos laborales.

Personal de salud se declara en alerta

En conferencia de prensa, representantes del Movimiento Galeno Salud, que aglutina a trabajadores de la salud de hospitales capitalinos, rechazaron que esto signifique el arranque del proceso de transferencia del personal médico y administrativo al nuevo organismo

Se declararon en alerta y advirtieron que volverán a protestar en las calles si en los primeros días de septiembre no hay basificación.

La doctora neurocirujana Erika Cano, señaló “Tuvimos 5 mesas de trabajo donde no se llegó a nada positivo y hoy estamos expectante simplemente viendo y observando cómo va a ser esta transición, pero si el día 4 de septiembre esta transición no se cumple de buena manera, el Movimiento Galeno Salud va a llamar a todos los trabajadores de salud para poder manifestarnos y, está a vez, quiero que sepa la secretaria de Salud que ya no somos 2 mil , en esta última semana ya somos 3 mil 200 trabajadores que se han unido al movimiento galeno Salud”.

Aclararon que hasta ahora lo que inicio es la presentación de documentos y exámenes psicométricos y no el proceso para que el personal de salud que se adhiera al IMSS Bienestar obtenga una base laboral, pero siguen en la incertidumbre, pues, no hay certeza de que todos obtengan una base.

En la conferencia de prensa, el diputado de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivski, insistió en que es necesario que comparezcan los responsables de salud del gobierno federal, a quienes reprocho su negativa a rendir cuentas ante la Cámara de Diputados.

“Es una obligación y se han hecho guaje, no quieren venir a dar la cara porque los señores que dirigen la salud en el país no tiene respuestas, todos los días van inventando lo que van a hacer, van con ocurrencias y quienes lo pagan son los mexicanos, como ya vimos la información puntal y precisa de INEGI Coneval, la salud de mexicanos está empeorando cada día”, acusó el legislador emecista.