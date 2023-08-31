¿Viajar sin niños? La aerolínea Corendon, dio a conocer una nueva modalidad de viaje en la que estarán prohibidos los niños en una determinada zona, esto con la finalidad que los adultos disfruten, ¿pero cómo funcionará?

A pesar que en todas las aerolíneas existe la categoría primera clase que le permite mayor comodidad a los usuarios, en muchas ocasiones se han dado a conocer casos en los que personas aseguran que no es fácil viajar con hijos, principalmente entretenerlos para evitar que lloren durante las horas en el aire, por esto la aerolínea turca pensó en sus clientes y lanzó dicha iniciativa.

Aerolínea Corendon: ¿A partir de cuándo estará disponible la zona “libre de niños”

La empresa informó que será el próximo 3 de noviembre cuando los vuelos de la aerolínea A350 provenientes de Ámsterdam, en Países Bajos lanzarán el área exclusiva de adultos; sin embargo, tiene una excepción, únicamente se utilizará en vuelos internacionales, específicamente, a la isla caribeña de Curazao.

Autoridades indican que la nueva modalidad tendría un efecto positivo en los pasajeros, ya que no tendrían que preocuparse por la reacción de los demás ante el llanto de un bebe.

"Esta zona del avión está destinada a pasajeros que viajan sin niños y a viajeros de negocios que desean trabajar en un ambiente tranquilo. Al mismo tiempo, la introducción de la zona solo para adultos también tiene un efecto positivo para los padres con hijos que no tendrán que preocuparse tanto por las posibles reacciones de sus compañeros de viaje si su hijo llora”, explica la aerolínea holandesa.

¿Qué características tiene la zona “libre de niños”?

De acuerdo a los informes, la zona “libre de niños” fue separada con muros y cortinas, de esta manera se aísla cualquier tipo de sonido para que las personas tengan un vuelo tranquilo y relajado; también contarán con nueve asientos 'XL', con espacio adicional para las piernas, y 93 asientos estándar, se espera que próximamente otros aviones hagan lo mismo.