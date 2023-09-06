Aerolínea obliga a pasajeros a ocupar asientos con vómito porque “estaba lleno el vuelo”

La aerolínea Air Canada se vio obligada a disculparse con dos pasajeros que fueron obligados a abandonar el vuelo porque se negaron a ocupar asientos manchados con vómito en un vuelo de cinco horas.

La compañía compartió un comunicado para disculparse por el maltrato que recibieron dos pasajeros, un hombre y una mujer, y aseguraron que están realizando un seguimiento del incidente, por lo que se mantienen en contacto con ambos afectados.

"Estamos revisando este grave asunto internamente y hemos hecho un seguimiento con los clientes directamente, pues nuestros procedimientos operativos no se siguieron correctamente en este caso", continuó el comunicado.

Pasajeros son expulsadas por negarse a usar asientos con vómito en Air Canadá

El pasado 26 de agosto, una pareja fue obligada a bajar del avión de Air Canada porque se quejaron de que en sus asientos había vómito; las sobrecargos les dijeron que no podían hacer nada porque el vuelo estaba lleno y se tenían que quedar en sus lugares.

Una usuario en redes sociales compartió la historia que se volvió viral rápidamente y generó que los internautas condenaran el trato que la Air Canada ofreció a sus pasajeros.

"Había un poco de mal olor, pero al principio no sabíamos cuál era el problema. Al parecer, en el vuelo anterior alguien había vomitado en esa zona. Air Canada intentó hacer una limpieza rápida antes del embarque pero claramente no pudo limpiar a fondo", escribió la usuaria en Facebook.

La mujer añadió que para tratar de disimular el olor del vómito, colocaron bolsas de café molido en el asiento y rociaron perfume; sin embargo, esto no fue suficiente. Además, el asiento estaba mojado y el cinturón de seguridad tenía restos visibles de vómito.

Por lo que los pasajeros que iba a ocupar esos lugares se disgustaron y pidieron a los asistentes de vuelo que los cambiaran de lugar, a lo que se negaron justificando que el vuelo iba lleno y no podían hacer nada.

Ambos pasajeros discutieron un rato con la tripulación, hasta que el pilotó se acercó y les dijo que si no ocupaban sus asientos serían sacados del avión por los servicios de seguridad y los incluirían en la lista de exclusión aérea.

