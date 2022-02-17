Aerolíneas de EU piden lista de pasajeros problemáticos

Aerolíneas de Estados Unidos (EU), solicitaron a las autoridades de seguridad una lista negra con los nombres de los pasajeros problemáticos para que se les prohíba volar en cualquier aerolínea nacional.

Ed Bastian, director ejecutivo de una de las aerolíneas estadounidenses, indicó que contar con la lista de pasajeros problemáticos ayudará a prevenir incidentes futuros y servirá de ejemplo para el resto de las personas.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en ingles) de EU indicó que 80 pasajeros problemáticos fueron referidos al FBI durante el 2021 por conducta indisciplinada en los aviones, y por lo cual podrían ser juzgados.

La Administración también detalló que en ese año se registró un incremento sustancial con los pasajeros, la mayoría relacionados con los requisitos de uso de cubrebocas por la pandemia de Covid-19.

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Y aunque el Departamento de Justicia de EU prometió asumir una actitud fuerte contra los pasajeros problemáticos, pese a ello, las aerolíneas solicitan una lista de prohibición de vuelos contra ellos.

Primera aerolínea crea lista de pasajeros problemáticos en EU

La aerolínea Delta formó su propia lista negra que cuenta con mil 900 nombres de pasajeros problemáticos que ya no pueden volar con ellos, algunos fueron castigados por negarse a cumplir con los requisitos de sanidad por la pandemia de Covid-19.

Además, envió más de 900 nombres a la Administración de Seguridad en el Transporte para que sean acusados de cargos civiles, informó el director ejecutivo de la aerolínea.

Mientras tanto, el sindicato de auxiliares de vuelos alentó la creación de dicha lista y que los pasajeros problemáticos no puedan volar por un período de tiempo aunque paguen alguna multa si se trata de algún incidente serio.

Pero un grupo de senadores republicanos criticaron la propuesta de las aerolíneas, e indicaron que una lista de prohibición de vuelos “resultaría en serias restricciones al derecho de los ciudadanos a ejercer completamente su derecho constitucional a utilizar la transportación interestatal”.

