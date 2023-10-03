¡Propuesta con garra! Aficionado de Pumas finge pelea y termina proponiéndole matrimonio a su novia

No todos salieron derrotados luego del partido entre los Pumas de la UNAM y las Águilas del América del que salió victorioso el conjunto de Coapa. Un aficionado de Pumas realizó una “propuesta con garra”, ya que primero fingió una pelea que posteriormente culminó en una propuesta de matrimonio hacia su novia.

Un momento extracancha dejó la más reciente edición del Clásico Capitalino luego de que un aficionado de los Felinos del Pedregal pasó de protagonizar una supuesta pelea de barras a proponer matrimonio a su novia.

@balonerossportoficial 🚨 | POR ESO AMO SER MEXICANO 🇲🇽 😂😂 Aficionado de Pumas le pide matrimonio a su novia, la hace llorar pero del susto jaja ♬ sonido original - Baloneros Sport

VIDEO: Propuesta de matrimonio de aficionado de Pumas afuera del Estadio Azteca

Mediante las redes sociales se compartió un video en el que se puede observar la previa de una supuesta pelea entre seguidores de los Pumas de la UNAM, sin embargó todo estaba planeado ya que un aficionado de los felinos le propuso matrimonio a su novia justo en las afueras del Estadio Azteca. Esta peculiar propuesta se realizó antes del juego que sostuvieron los Pumas de la UNAM contra las Águilas del América durante la jornada del pasado 30 de octubre 2023.

La novia del aficionado de Pumas estaba muy sorprendida por la supuesta pelea que se desataba y de la que sería testigo en las afueras del estadio Azteca, sin embargo todo se trataba de un engaño de parte de su novio que tenía como objetivo proponer matrimonio. En algún punto del acalorado encuentro entre aficionados de los Pumas, el organizador de la pelea y novio de la chica, detuvo todo de manera repentina y súbitamente le propuso matrimonio a su novia, quien no creía lo que estaba sucediendo. El resto de los presentes, seguidores del equipo de la UNAM, comenzaron a aplaudir después de haber quedado anonadados ante la peculiar propuesta de matrimonio.