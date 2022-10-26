Aficionado español que caminaba rumbo a Qatar 2022, desaparece en Irán

El aficionado español al fútbol, Santiago Sánchez Cogedor, desapareció mientras trataba de llegar "andando" desde España hasta Qatar en donde pretende presenciar el Mundial de Qatar 2022.

Irán Internacional, un canal de televisión de la "Nación Persa", ha informado que Santiago Sánchez Cogedor, fue arrestado junto a su traductor mientras amos visitaban la tumba de Mahsa Amini, mujer kurda de 22 años que murió en custodia policial tras ser detenida por supuestamente llevar "vestimenta inapropiada".

Ella llevaba mal puesto el velo y su muerte originó una serie de protestas que se han extendido por todo el país pero que también han sido severamente reprimidas por el Gobierno de Irán.

Sánchez se encuentra recluido en un centro de detención de la Inteligencia iraní. La detención de Santiago Sánchez Cogedor, también ha sido confirmada por "Hengaw Organization for Human Rights", una organización independiente y grupo opositor kurdo-iraní en el exilio.

A través de su sitio web, "HOFHR" ha informado que Santiago Sánchez "fue detenido por las fuerzas del Ministerio de Inteligencia de Irán en Saqez, provincia de Kurdistán, hace unas tres semanas".

Hengaw Organization for Human Rights también ha informado que el aficionado español al fútbol, Santiago Sánchez, "se encuentra recluido en el centro de detención de la Inteligencia iraní en Sanandaj".

Cabe señalar que desde hace unas semanas, el Gobierno de Irán anunció la detención de nueve extranjeros, en su mayoría europeos, que habían sido acusados de "tener conexiones con los manifestantes".

La "Hengaw Organization for Human Rights" también ha recalcado que conforme a las normas de derecho internacional, las autoridades de España debieron ser notificadas por parte de las autoridades de Irán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó que Sánchez se encuentra en Irán y que su embajada en Teherán, ha buscado con urgencia alguna información acerca de su paradero para brindarle asistencia consular.



Embajada de España en Irán:

La embajada está en contacto permanente con las autoridades iraníes desde que tuvo conocimiento de la desaparición.

SOS #santiagosanchezcogedor todo el que pueda dar alguna pista sobre el paradero por favor se ponga en contacto por sospambu@gmail.com pic.twitter.com/fD7LL5Wk9I — Macaulytorny (@Macaulytorny1) October 25, 2022

Aficionado español viajó por Europa y Turquía para llegar a Qatar 2022

Santiago Sánchez Cogedor, salió rumbo a Qatar 2022 desde Alcalá de Henares (Madrid) durante el pasado mes de enero, viajó por diversas partes de Europa y Turquía, ha dormido en su tienda de campaña, hoteles y hasta en casas de huéspedes, antes de ingresar a Iraq.

Su intención es la de llegar a Qatar 2022 durante la primera semana de noviembre.

Este aficionado español al fútbol, que cuenta con un pasado como exmilitar, tenía previsto ayudar con causas sociales de todo tipo, sobre todo en las ecológicas, sin embargo, desapareció desde el pasado 2 de octubre, fecha cuando su pista se perdió mientras se encontraba en la región del Kurdistán iraquí, a unos cinco kilómetros de la frontera con Irán.

Miguel Bergado, amigo cercano y compañero de viaje en ocasiones anteriores de Sánchez, señala que no ha recibido algún tipo de información de Sánchez, luego de una fotografía que él le envió mientras cruzaba la frontera entre Iraq e Irán con la leyenda: "Entrada a Irán".

Bergado ha señalado que en el último mensaje que recibió de Santiago fue: "Esto está caliente, pero todo bien".