Aficionado incluye en su testamento a Neymar y le deja toda su herencia

Un aficionado compartió en redes sociales que incluyó al futbolista Neymar en su testamento, debido a que el jugador “no es un cazafortunas”, según indicó el hombre en su publicación.

El sujeto se describió como un hombre de 30 años, solitario, con quebrantos en su salud que no tiene familia a quien dejarle su fortuna, por lo que buscaba a alguien que no se le acercara por su dinero.

El aficionado es un empresario brasileño que supuestamente encontró muchas similitudes en su vida con la de Neymar, motivo que lo llevaron a incluirlo en su testamento además de que el 10 de la selección de Brasil no está interesado en su dinero.

“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía, con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día”, declaró el empresario a un medio local.

El fan de Neymar explicó que actualmente no goza de buena salud y teme dejar su dinero y empresas a la deriva, por lo que realizó su testamento dejando todo a un solo heredero.

“Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y por eso realmente vi que no tengo a nadie a quien dejarle mis cosas en caso de que las pierda”, mencionó.

Aficionado deja toda su herencia a Neymar

Para comprobar que no se trataba de una broma, el aficionado de Neymar mostró el documento oficial donde aparece el futbolista como su único heredero. Incluso está validado ante una notaría.

“La voluntad manifestada por el testador es que, respetando su última voluntad, sus bienes disponibles sean destinados para Neymar da Silva Santos Junior”, se lee en el testamento.

Neymar es el segundo jugador mejor pagado del mundo. Su fortuna se estima en más de 200 millones de dólares. Por el momento, la estrella del futbol no se ha pronunciado al respecto.