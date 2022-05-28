Disturbios de aficionados retrasan la final de la Champions League

El inicio de la final de la Champions League, entre el Real Madrid y Liverpool, se retrasó media debido a un problema con los aficionados que no podían ingresar al estadio Saint Denis, en París, Francia, ello porque los códigos QR no se podían leer.

#ChampionsLeagueFinal y #UCLfinal:

Porque está por disputarse la final de la @ChampionsLeague, la cual no ha iniciado debido que los aficionados del Liverpool se retrasaron en su entrada.

Esto hizo que aficionados entraran por la fuerza al Stade de Francepic.twitter.com/d0OugKAgSi — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 28, 2022

A quince minutos de iniciar el encuentro, las gradas del estadio aún lucían vacías porque en la entrada muchos aficionados tenían problemas con sus accesos.

Ante las dificultades para que los aficionados ingresarán con el QR al estadio, los hinchas del Liverpool y del Real Madrid intentaron dar un portazo para entrar al Saint Denis y ver a tiempo el inició del partido.

Por lo que en las pantallas del estadio apareció un mensaje en el que la UEFA informó que la final entre Real Madrid y Liverpool se postergaba unos minutos debido a que miles de aficionados no podían entrar al recinto.

Mientras tanto, afuera del inmueble se desató una trifulca en la que los seguidores de ambos equipos intentaron dar un portazo, algunos hasta se brincaron las rejas de más de tres metros de altura.

El apocalipsis zombie es de los Fifas



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Policías lanzan gas lacrimógeno contra aficionados de la Champion League

La policía antimotines tuvo que intervenir debido a los disturbios ocasionados por los aficionados del Real Madrid y el Liverpool, previo a la final de la Champions League.

La policía utilizó gas lacrimógeno para calmar a los aficionados, ya que además de los que tenían problemas para ingresar, varios espectadores llegaron sin boleto al estadio y aprovecharon el momento para intentar entrar a la final de la Champions League.

Decenas de simpatizantes entraron a la fuerza en las instalaciones del estadio y otros afuera estaban siendo arrojados con gases lacrimógenos por la policía antidisturbios , dijo un testigo de Reuters.

Sin embargo, después de las confrontaciones entre los aficionados y la policía de París, los asistentes que tenían boleto lograron ingresar, mientras las autoridades calmaron el intento de portazo.

Finalmente, el partido de la final de la Champions League comenzó con 36 minutos de retraso después de que la policía intentara detener a los fanáticos.