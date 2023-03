Aficionados de la Real Sociedad atacan autobús de la Roma: VIDEO

Previo al partido de la Real Sociedad vs. Roma, se presentó una serie de incidentes previo al partido de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Europa League, cuando seguidores del conjunto local atacaron a aficionados del cuadro italiano a su llegada al Estadio Anoeta de San Sebastián, en España.

Aficionados tomaron sillas de comercios

Ultras de Real Sociedad tomaron sillas de algunos comercios que se encuentran en las calles aledañas al estadio y comenzaron a lanzarlas hacia los aficionados del AS Roma, que realizaron el viaje para apoyar a su equipo rumbo que buscaba el pase a los Cuartos de Final. Al lugar de los disturbios llegaron varias ambulancias para atender a los heridos.

Por si necesitan más vídeos de lo que grabé pic.twitter.com/hSWIoNhOPq — Ivana Vanesa ♥ (@IvanaVanesa10) March 16, 2023

El actuar de la policía ante embate de aficionados

La policía local arribó al punto de confrontación para controlar las acciones frente a un grupo reducido y muy radical de aficionados del cuadro de la Real Sociedad, que llegó al encuentro con desventaja de 0-2 tras el juego de ida en el Stadio Olímpico de Roma la semana pasada.

Disturbios en las inmediaciones de Anoeta. Ultras de la Real Sociedad golpean el autobús donde venían hinchas de la Roma. Siglo XXI y seguimos sin entender #asroma #realsociedad pic.twitter.com/pojt0Gg6h5 — Ivana Vanesa ♥ (@IvanaVanesa10) March 16, 2023

Real Sociedad no logró hacer historia

La Real Sociedad no logró la remontada, no logró hacer historia, y de hecho no fue capaz de marcar ningún gol a la Roma, necesitando al menos dos goles tras la derrota de la ida. Se despide así de la Europa League.

Los acontecimientos hicieron recordar los actos violentos que se presentaron el miércoles pasado previo al partido entre Napoli y Eintracht Frakfurt donde los ultras del conjunto alemán invadieron las calles de la ciudad napolitana pese a no tener acceso al estadio y se confrontaron con un grupo de aficionados del club italiano que generaron incendios en las calles y destrozos en comercios.