Agradece Ebrard a Bernardo Aguilar por su gestión como Director General para Europa en SRE

A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon agradeció el apoyo de Bernardo Aguilar Calvo, quien este martes presentó su renuncia como Director General para Europa en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En su mensaje, Ebrard destacó que Aguilar Calvo se suma a un gran proyecto para el país.

Gracias por tu gran trabajo Bernardo al frente de la Dirección General de Europa !!! https://t.co/oMdZLFVnNx — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 11, 2023

Aguilar Calvo destacó logros de la Cancillería

El funcionario federal, Bernardo Aguilar Calvo, destacó los logros de la Cancillería bajo su cargo.

En una carta dirigida al titular de Relaciones Exteriores, el director para Europa destaco los esfuerzos para el fortalecimiento de la relación de México con países y organizaciones del continente europeo, con la promoción de un diálogo político constructivo para mantener la presencia de México en la región.

Entre los actos que Aguilar Calvo resaltó en su carta de renuncia se encuentran la visita oficial a México del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la cual fue la primera visita de un mandatario extranjero en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

También mencionó la visita de la princesa Astrid de Bélgica a nuestro país, así como el primer ministro del Ducado de Luxemburgo, Xavier Bettel, la cual fue la primera visita a México de un premier del Gran Ducado en más de 38 años.

Segunda renuncia en Relaciones Exteriores.

Apenas el pasado 2 de mayo, quien fuera la subsecretaria Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, presentó su dimisión a este cargo.

Delgado aclaró que deja su cargo para apoyar al mismo canciller Ebrard en busca de la candidatura presidencial de Morena.