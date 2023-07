¿Dónde está el niño? Abuelos no saben de él tras captura de los padres que agredieron a maestra

Se abre un nuevo capítulo en el caso de la maestra que fue agredida en un Kinder Garden de Cuautitlán Izcalli, pues luego de que los padres de familia fueran detenidos por parte de las autoridades del Estado de México, el niño de apenas 3 años fue retenido por la Fiscalía y posteriormente trasladado a un albergue del DIF; sin embargo, desde el martes sus abuelos no saben de él.

Así lo dieron a conocer Mariana Rodríguez y José Alberto Hernández, abuelos de Iker, quienes acudieron al estudio de Hechos AM para denunciar públicamente la situación que atraviesan en búsqueda de su nieto.

“Ya tiene varias horas (que no sabemos el paradero de Iker). Desde el martes en la tarde-noche no lo volvimos a ver”, aseguró Mariana con la voz entrecortada, pues explicó que lo último que supieron de las autoridades se dio cuando fue expulsada, junto a sus abogados, del Centro de Justicia para las Mujeres, en Cuautitlán.

“Lo último que pedí fue el miércoles, después de pasarle un poco de comida, porque ni siquiera eso me permitieron darle... No estoy 100% segura de que haya comido. Les pedí que si podía pasar a verlo, solamente verlo, de lejos, y no me lo permitieron”, explicó la abuela de Iker, quien vive un calvario tras la agresión y amenazas que su hijo realizó contra la maestra del kinder.

DIF pelea para que le den la custodia del niño a los abuelos paternos

Y es que después de la denuncia por parte de la maestra, los padres fueron capturados por distintos cargos y la custodia del menor pasó a disposición del Gobierno mientras se realizan las investigaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las cuales deben apuntar en primera instancia a sus abuelos; sin embargo, tras más de 48 horas de haber sido investigados, no les han regresado al niño.

El abuelo, José Alberto Hernández, incluso explicó cómo se han dado las investigaciones y dio a entender que eran aptos para recibir a Iker: “Siguieron todo el proceso, nos hicieron los estudios psicológicos, fueron a nuestro domicilio, nos hicieron estudios socioeconómicos, asistimos a las oficinas, cumplimos con todo…”

“Una licenciada del DIF incluso discutió con una funcionaria de la Procuraduría. Le decía por qué, si ya cumplíamos con todos los requisitos, no lo entregaban” José Hernández, abuelo de Iker, en Hechos AM

Tras la captura de Jesús “N” y Laura “N”, los agresores permanecieron en las instalaciones del Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli, pero para los abuelos, todo parece como si el niño también estuviera detenido.

“El menor es el menos culpable, pareciera que está preso… Está incomunicado. Yo me pregunto cómo estará mi nieto sin tantas horas que pasaron sin ver un familiar cercano”, expresó Mariana para Hechos AM con los ojos llorosos, pues recordó cómo le dijeron, en el Centro de Justicia para las Mujeres, que “aquí no se da de comer”, cuando preguntaron por las condiciones en las que permanecería su nieto.

Abogado explica la situación del hijo de los padres que agredieron a la maestra

En el mismo espacio, Hechos AM platicó con César Alfonso Sánchez, abogado de la familia que se encuentra estudiando la recuperación del menor, quien aseguró que el último reporte de Iker se dio a conocer mediante un comunicado de la Fiscalía, así como el proceso que deben cumplir los funcionarios.

“Los niños tienen que ser supervisados por una autoridad ministerial y posteriormente tienen que dar aviso al DIF más cercano (...) Dentro de eso se hace un estudio para verificar sus redes de apoyo: pueden ser los abuelos maternos o paternos”, describió respecto a los pasos a seguir, los cuales se cumplieron a cabalidad, según los parientes.

“El menor está bajo resguardo de la Fiscalía. Ellos enviaron un comunicado donde aseguraron que está bajo el resguardo del DIF Estado de México, en un albergue, lo cual es la última instancia que podría tomar una autoridad”, sentenció.