Aprovechando la oportunidad de las mareas altas, un puesto de fideos tailandeses situado a lo largo del río Tha Chin en la provincia central de Nakhon Pathom, Tailandia, está repleto de un flujo constante de clientes jóvenes y mayores a pesar de que el agua llega hasta las rodillas.

Las fuertes lluvias de la tormenta Nobu el mes pasado, junto con la liberación de agua de varias represas en las provincias del noreste, provocaron mareas altas y el desbordamiento de los ríos que finalmente desembocan en el río Chao Phraya. Las viviendas junto al río y los residentes a lo largo del río se enfrentan en su mayoría a inundaciones de varios metros de profundidad.

Pero esto no parece perturbar el puesto de fideos con pollo Pa Jit que se encuentra debajo de un puente de carretera y ha estado abierto durante más de 30 años.

“No pensé que abriría la tienda al principio, con el nivel del agua subiendo, ¿quién va a venir a comer? Pero como había pescado y los clientes todavía vienen a visitarme, me dio fuerzas para seguir adelante”, Pornkamol Prangpree, el dueño del puesto.

Pornkamol Prangpree / Dueño del puesto de fideos:

Tenemos muchos clientes ahora porque esperan alimentar a los peces, y es como tener un spa de pies al mismo tiempo”.

¡Con el agua hasta las rodillas!, famoso puesto de fideos en Tailandia.

30 años comiendo fideos con el agua hasta las rodillas

Pornkamol dijo que este año, el nivel del agua está subiendo rápidamente. Esta vez, el agua tardó solo unos 10 días en llegar al nivel de las rodillas.

Mientras tanto, la escuela de Tinfoil Tarps parece ser popular entre los niños pequeños, que vertían la comida para peces en el agua, ya que se veía a sus padres de pie y sorbiendo fideos para evitar mojarse.

Varias partes de Tailandia, incluidas las regiones norte, noreste y central, se enfrentan a graves inundaciones intermitentes durante al menos el último mes, que afectaron a más de 224 mil hogares.

Ya han pasado más de 10 días (con el agua a este nivel). La última vez que tuvimos cerca de esta cantidad de agua fue en 2011, luego en 10 años, 2021, la abundancia de agua volvió, incluso este año, 2022", aseguró Prangpree, el dueño del puesto de fideos.