Aguacate mexicano proveniente de Michoacán llega a Qatar

La Cancillería informó que a partir de esta fecha, y coincidiendo con el inicio de la Copa Mundial de Fútbol en Qatar, México exportará aguacate a esta nación del Golfo.

El primer envío de aguacate Hass proviene de Tacámbaro, Michoacán, por parte de la pyme David's Avocados y de la mano y asesoría del Corporativo La Viña.

A través de un comunicado se advierte que está exportación representa la apertura de esta fruta en la relación comercial México-Qatar. Se esperan importaciones semanales de 15 toneladas a partir de la última semana de noviembre.

El proyecto de exportación se logró gracias al apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Consejo de Negocios México-Qatar.

“Les quiero decir que el día de hoy tenemos una buena noticia. Ha llegado el primer embarque de aguacate desde Michoacán. Lo que ustedes están viendo aquí, o sea lo que nosotros llamamos guacamole, es la presencia de México en todo el mundo, porque ¿cómo vamos a ir a un Mundial sin guacamole?”, declaró el canciller Marcelo Ebrard.

Abren espacio en Doha para México

A partir de hoy, México cuenta con un espacio público dedicado a nuestro país en el corazón cultural de la capital de Qatar, en la Fundación Cultural Katara Village, en Doha.

Ello luego de que el canciller Ebrard develó dos esculturas, un orix y una ballena jorobada, del artista mexicano Rodrigo Solórzano, como una contribución y símbolo de amistad con Qatar y la fundación Katara que cedió un espacio a la SRE para instalar el Centro México Qatar 2022, único país con una iniciativa de este tipo en el país árabe.

“Este lugar que hoy nos congrega está dedicado a México, a las y a los mexicanos, y queremos agradecer a las autoridades que nos han permitido que así sea”, remarcó el secretario de Relaciones Exteriores.

“Este mural que se pintó aquí es para que sea el punto de reunión y de identidad de las y los mexicanos; no solo durante el Mundial, porque vamos a dejar nuestra presencia después del Mundial… aquí está su autora, quien está promoviendo eso en todo el mundo y que están dedicada estás esculturas a la biodiversidad.”, dijo el canciller.

Mural mexicano en Plaza Katara ,Doha. pic.twitter.com/nbzjtFqZlV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 21, 2022

Las esculturas se suman al mural de Eva Bracamontes, qué refleja la biodiversidad de ambos países, y que también está ubicado en la plaza Katara.

La apertura de este espacio dedicado a nuestro país forma parte de la iniciativa lanzada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a principios de año, en la que las representaciones de México en el exterior trabajan en el establecimiento e identificación de espacios públicos de identidad mexicana a través del arte urbano, dedicatorias, esculturas, pintura mural y elementos inspirados en nuestra cultura y tradiciones.

