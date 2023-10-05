Aguascalientes, el tercer estado más seguro de México: Gobernadora Tere Jiménez

Aguascalientes es el tercer estado con la percepción más alta en seguridad, pero detrás de este reconocimiento destaca una inversión que ha permitido renovar el equipo de las corporaciones, la creación de una Universidad de la Policía y las constantes certificaciones del personal, según reveló la gobernadora Tere Jiménez.

En entrevista con Javier Alatorre, para Hechos Noche, narró cómo el estado se ha convertido en uno de los más seguros, logrando que hasta el 85% de los delitos no queden impunes. Esto en gran medida por la tecnología que ha permitido ‘blindar’ los 11 municipios.

“Hemos hecho inversiones en cámaras de reconocimiento facial y de placas, tenemos actualmente cinco puertas de acceso a Aguascalientes, con sistemas de rayos x... tenemos una nueva generación con estos policías mejor capacitados, pudimos tener el 90% de policías que pasaron estos exámenes”, declaró.

Aguascalientes también suma avances en Educación

Cuestionada acerca del sector educativo, Tere Jiménez, quien recientemente cumplió un año al frente del gobierno de Aguascalientes, también compartió los avances y estrategias que han implementado en la entidad, principalmente a través de la plataforma “Pasos Gigantes”.

Se trata de un sitio con material didáctico, libros de texto y videos que surgieron como una propuesta de los padres de familia, quienes ahora reconocen a la plataforma como indispensable para el desarrollo de sus hijos.

“La plataforma ayuda a hacer evaluaciones constantes, terminan una página, dos o tres y vuelven a estar haciendo exámenes... hay personas que hicieron la plataforma, yo la tuve que comprar, se tiene que comprar”, expresó al conminar a replicar este modelo de enseñanza que, aseguró, está dando resultados.

Tere Jiménez añadió que Aguascalientes también contarán con 50 mil computadoras que servirán como herramienta para fortalecer el aprendizaje de los niños. En los equipos encontrarán libros y materiales que les permitirán formarse ante cualquier reto al que se enfrenten en el futuro.