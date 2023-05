AICM: Para tener despegue aprobado vuelos deben cumplir horario asignado

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AICM, pidió a las aerolíneas que operan en esa terminal aérea respetar los horarios de despegue y aterrizaje asignados, para que se les autorice la salida del vuelo.

El AICM publicó este martes sus acciones para garantizar estándares de calidad y seguridad operacional óptima, que incluyen entre otros aspectos, el apego estricto a horarios asignados y establecidos de despegue para las aerolíneas comerciales.

En un comunicado, el AICM señaló que no autorizará el despegue si una aerolínea no respeta el horario fijado, y precisó que si el vuelo no cuenta con horario de salida, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) no autorizará el plan de vuelo a la aerolínea.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México apuntó que esta medida se debe a que, por ejemplo, algunas aerolíneastienen asignado el horario de las 10 de la mañana, pero por intereses comerciales, operan el vuelo 4 horas después. Además, indicó que en marzo pasado, 698 vuelos fueron operados de manera intencional en un horario distinto al otorgado.

El AICM dio a conocer la segunda fase de las “Acciones para garantizar los estándares de calidad y seguridad operacional óptima en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V”, con la finalidad de brindar un servicio de calidad, eficiente y eficaz a los usuarios.

#AICMinforma En la 3a sesión extraordinaria del Comité de Operación y Horarios del AICM de hoy martes 25 de abril se dieron a conocer las siguientes acciones: https://t.co/rBnBZsAnyH — @AICM_mx (@AICM_mx) April 25, 2023

Así quedan ahora las reglas de operación del AICM:

En su comunicado, el AICM indicó que en esta segunda fase se aplicarán 8 medidas básicas que actualizan las reglas de operación de la terminal aérea y se desglosan de la siguiente manera:

1. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) comunica a la Subgerencia de Slots del Aeropuerto que un plan de vuelo no cuenta con horario de salida o tiene uno distinto al asignado por el administrador aeroportuario.

2. La Subgerencia de Slots verifica la asignación correcta del horario e informa a la AFAC.

3. Si el vuelo cuenta con horario de salida, la AFAC lo informa a la Gerencia del Centro de Control Operativo (GCCO) del Aeropuerto para que le asigne posición. Cuando el vuelo no cuenta con horario de salida, la AFAC informa que no autoriza el plan de vuelo a la aerolínea, a la GCCO del Aeropuerto, a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y al Coordinador de Horarios de la AFAC.

4. La GCCO del Aeropuerto notifica de inmediato a la aerolínea que no le asignará posición e informa a SENEAM, corroborando la instrucción de la AFAC.

5. SENEAM se coordina con la GCCO del Aeropuerto para cumplir las disposiciones de la AFAC.

6. El coordinador de horarios de la AFAC informa por escrito al comandante general del AICM y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que la aerolínea no cuenta con horario de salida asignado o pretende operar con horario distinto al asignado.

7. La AFAC actuará de acuerdo al ámbito de su competencia.

8.- PROFECO aplicará las medidas necesarias de acuerdo al ámbito de su competencia.

Aclaró que la implementación de dichas medidas se realiza con estricto apego a la legislación vigente como la Ley de Aeropuertos y su reglamento, las Reglas de Operación del Aeropuerto y la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre otras.

AICM modificó pantallas de horarios en marzo

El pasado 26 de marzo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que en sus pantallas mostraría únicamente los horarios oficiales asignados para los vuelos, y no los itinerarios de las aerolíneas.

Las autoridades aeroportuarias consideraron que con esta medida de forma paulatina habrá más puntualidad en los vuelos.