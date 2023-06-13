Al menos 100 muertos por hundimiento de barco que transportaba invitados de una boda

En Nigeria, se hundió un barco que transportaba a los invitados de una boda, hay al menos 100 muertos, indicaron las autoridades del país. Los equipos de rescate aún buscan sobrevivientes en el mar.

La policía detalló que la embarcación volcó la madrugada del lunes en el río Níger cuando regresaban de una boda en la aldea de Egboti. Entre las víctimas había mujeres y niños pequeños.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana, por lo que pocas personas se dieron cuenta de lo que había sucedido. Los ocupantes del barco no llevaban chalecos salvavidas ni ningún otro tipo de protección.

Tragedia en #Nigeria 🇳🇬💒 Un barco con invitados a una boda naufraga en las aguas del oeste de Nigeria y mueren al menos 105 personas. #Internacionales pic.twitter.com/Ve5kR45HkA — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 13, 2023

"Lo que reunimos fue que había un bote que volcó y unas 100 personas murieron", dijo Okasanmi Ajayi, portavoz de la policía de Nigeria.

El río Níger es uno de los más grandes del país y el principal de África Occidental que atraviesa Guinea hasta Nigeria, por lo que resulta una ruta comercial clave en el continente.

Hundimientos de barcos en Nigeria son constantes

El hundimiento de embarcaciones en Nigeria son comunes debido a que muchos de los botes se encuentran en mal estado y no cumplen con las medidas de seguridad necesarias; la sobrecarga también ha sido un factor importante en estos accidentes, ya que muchas veces sobrepasan la cantidad de personas que los botes pueden llevar.

El accidente más reciente ocurrió en mayo, cuando una pequeña embarcación se hundió en un río de Sokoto, al noroeste de Nigeria, 15 niños se ahogaron.

Otro accidente marítimo importante ocurrió en 2022 en el estado de Anambra, donde murieron 76 personas por el hundimiento de un bote en un río desbordado.

Una de las mayores tragedias de Nigeria ocurrió en 2021. Un embarcación transportaba a varias personas al mercado, el bote se volcó dejando más de 150 víctimas, tan solo 20 personas fueron rescatadas con vida.