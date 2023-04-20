Al menos 78 personas murieron en Yemen por una estampida humana

Al menos 78 personas fallecieron y otras 110 terminaron heridas luego de que una estampida humana en la capital de Yemen sucediera la noche del miércoles 19 de abril. La cifra fue confirmada por Motaher al-Marouni, alto funcionario de Salud en Saná, quien añadió que al menos 13 personas se encontraban gravemente heridas.

La estampida ocurrió en la Ciudad Antigua en el centro de Saná, cuando cientos de personas pobres se congregaron en un evento benéfico organizado por vendedores para repartir dinero, según el Ministerio del Interior dirigido por los hutíes.

Según el periodista Saad Abedine, de la cadena de televisión Al Jazeera, la estampida humana se produjo cuando repentinamente hutíes habrían disparado, lo que desató la estampida humana.

Otros testigos coinciden en que los hutíes dispararon al aire en un intento por controlar a la multitud; uno de los disparos habría hecho explotar un cable eléctrico, desatando el pánico.

Los muertos y heridos fueron trasladados a hospitales cercanos y las personas responsables del reparto benéfico fueron puestos bajo custodia policial, dijo el Ministerio de Interior en un comunicado publicado por la agencia de noticias de los rebeldes, Saba.

Motaher al-Marouni, alto funcionario de Salud en Saná, proporcionó la cifra de muertos y dijo que al menos 13 personas se encontraban gravemente heridas, según el canal de televisión de paga hutí Al-Masirah.

🚨#URGENTE | Se registra estampida en la capital de #Yemen



De acuerdo a la oficina de Salud de la ciudad, hasta el momento se tienen contados 78 muertos y decenas de heridos. pic.twitter.com/KSi3EQ3dM1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 20, 2023

¿Que provocó la estampida humana en la capital de Yemen?

El portavoz de la agencia, brigadier Abdel-Khaleq al-Aghri, atribuyó la estampida humana a la “distribución aleatoria” de fondos sin coordinación con las autoridades locales.

El Ministerio del Interior informó que detuvo a dos organizadores y señaló que ya se abrió una investigación.

Imágenes del momento de la estampida humana en Saná, #Yemen, que dejó al menos 78 muertos.



Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos y las personas responsables del reparto benéfico fueron puestos bajo custodia policial.https://t.co/zu6QPhYRnl pic.twitter.com/Zv8losl68u — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 20, 2023

Saná está bajo control de los hutíes -que cuentan con el respaldo de Irán- quienes tomaron el poder al derrocar al gobierno reconocido por la comunidad internacional. Esto ha generado un conflicito en Yemen que ha cobrado más de 150,000 vidas y ha provocado una de los peores desastres humanitarios a nivel mundial