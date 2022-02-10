Alcalde de Samayac se enfrenta a golpes con manifestantes en Guatemala

Felipe Hernández, alcalde de Samayac, Suchitepéquez, Guatemala, se enfrentó a golpes con varios manifestantes, cuando protestaban por irregularidades en el servicio de energía eléctrica.

Decenas de personas inconformes con el servicio irregular de energía eléctrica en la comuna decidieron manifestarse frente a la municipalidad de Samayac para pedir apoyo al alcalde y solventar esta situación ante la empresa que opera en el lugar.

Pelea de alcalde de Guatemala con manifestantes

Pero al no obtener respuesta, los manifestantes abuchearon al alcalde de Guatemala y le lanzaron bolsas con agua, a lo que Felipe Hernández respondió con golpes contra las personas que se encontraban cerca.

Algunos manifestantes intervinieron para evitar la violencia, mientras otros grabaron el momento en que el alcalde de Samayac se le va a golpes a los presentes, lo que causó descontento y críticas en redes sociales por el actuar de la autoridad.

Manifestantes piden apoyo al alcalde de Guatemala

Previo a que el alcalde de Samayac, Guatemala, se enfrentara a golpes con los manifestantes, estos llevaban más de 15 horas bloqueando la carretera en el cruce de Samayac, en el departamento de Suchitepéquez.

Los inconformes exigían a las autoridades que solucionaran los problemas de energía eléctrica, pues llevaban varios días sin el servicio en municipios de Santo Tomás la Unión, San Pedro Jocopilas y Samayac.

Por lo que los afectados exigieron a los alcaldes de los tres municipios firmar un documento en el que se les garantizaran que no volverían a tener cortes de electricidad.

Ante esta situación, los alcaldes Pedro Chavaloc, de Santo Tomás la Unión; Felipe Hernández, de Samayac; y Melvin Macario, de San Pedro Jocopilas, se reunieron de forma privada sin que anunciaran cuál sería la resolución sobre la problemática, y esto generó molestia entre los manifestantes.

Al salir de la alcaldía, las personas presentes comenzaron a gritar y aventar cosas a los alcaldes, desatando la molestía de Felipe Hernández, quien respondió a golpes.

Por el momento, la alcaldía de Samayac no ha dado declaraciones sobre lo ocurrido con Felipe Hernández.