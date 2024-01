VIDEO: Alcalde en Italia afirma que “un hombre normal engaña a su novia”

Stefano Bandecchi, alcalde de la ciudad de Terni, Italia, desató críticas de los políticos de la región durante la discusión de una iniciativa contra la violencia de género, al realizar comentarios machistas.

Durante una discusión realizada ayer lunes, la concejal Cinzia Fabrizi recordó las palabras que emitió el alcalde a una revista local en noviembre pasado, en la cual el mandatario normaliza el acoso y la infidelidad.

“¿Alguna vez has engañado a tu novia? Tienes que empezar a engañarla, sino no eres un hombre normal. Tarde o temprano la matarás. Un hombre normal mira el hermoso culo de una mujer y tal vez incluso lo intenta tocar, luego si lo logra, se la coge. Si no, se va a casa”, afirmó Bandecchi a la revista italiana Fanpage.

Reivindico mis palabras: Stefano Bandecchi, alcalde de Terni, Italia

Estas declaraciones levantaron críticas en el tribunal italiano. Ante ello, Stefano Bandecchi, lejos de retirar sus afirmaciones, las reafirmó ayer lunes 22 de enero de 2024.

“Todos los italianos me entendieron, al menos los normales o cuerdos. Y todas las mujeres normales me entendieron. Dicho esto, es cierto que Italia está llena de imbéciles y entiendo que es un problema para algunos entender mis palabras que reivindico todas, una por una”, declaró en tribuna.

Acotó que él nunca ha “Matado a ninguna mujer, no golpee a ninguna mujer y no tengo conocimiento de haber recibido quejas de mujeres”. Sobre la aprobación de la iniciativa contra violencia de género, el alcalde anunció su voto en contra y el resto de consejeros abandonó la sala.

Il sindaco di Terni: "Un uomo normale vede il bel culo di una donna e ci prova. Se ci riesce se la tromba pure. Se non ci riesce torna a casa" #Bandecchi pic.twitter.com/nigxScYhrY — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 22, 2024

Consejeros piden renuncia de alcalde de Terni, Italia

Posteriormente, varios consejeros emitieron un comunicado para mostrar su inconformidad contra el alcalde de Terni e incluso pidieron su renuncia

“Una vez más, el alcalde demuestra una total falta de respeto hacia las instituciones y hacia las mujeres, expresando conceptos incoherentes que condenamos enérgicamente y que deberían empujarle a dimitir inmediatamente. No es la primera vez que Bandecchi se entrega a comportamientos que revelan una total falta de cultura del respeto a la mujer”, mencionaron en un mensaje.