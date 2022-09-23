Alcaldesa de Chicago se reunirá con líderes empresariales en CDMX

La alcaldesa de Chicago, Lori E. Lightfoot, estará en la Ciudad de México (CDMX) del 28 de septiembre al 2 de octubre, como parte de su primera visita a México con la delegación de funcionarios municipales y líderes empresariales.

La alcaldesa de Chicago se reunirá con empresarios y líderes mexicanos para discutir temas como la recuperación económica y promoción de turismo entre ambas ciudades.

Con su visita, la alcaldesa de Chicago también reafirmará y fortalecerá la relación que mantiene con la CDMX, que cumplió 30 años el año pasado.

Alcaldesa de Chicago firmará acuerdo durante visita a CDMX

También reafirmará y fortalecerá la relación de ciudades hermanas entre Chicago y la CDMX que cumplió 30 años el año pasado.

Entre algunos de los anuncios durante la visita, World Business Chicago, 1871, y Startup Mexico firmaran un convenio, cuyo propósito es establecer una colaboración estructurada para el crecimiento económico de las tres entidades por medio del acceso a las comunidades, programas e instalaciones, con la finalidad de intercambiar ideas innovadoras para mejorar la vida de los residentes

En la reunión participarán además de 14 líderes empresariales de CDMX, participarán, el vicealcalde de Desarrollo Económico y Vecinal, Samir Mayekar, y el presidente y director ejecutivo de World Business Chicago, Michael Fassnacht.