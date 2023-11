“No soy gobernadora ni presidenta de Acapulco": Alcaldesa de Chilpancingo defiende informe

A casi dos semanas de que el huracán “Otis” impactó al estado de Guerrero, en particular al Puerto de Acapulco y de que la alcaldesa de Chilpancingo presentara su Segundo Informe de Gobierno con pirotecnia en medio de la desgracia, Norma Otilia Hernández respondió a las críticas que recibió por este acto público.

Y es que la funcionaria recibió fuertes críticas en redes sociales y medios de comunicación por la presentación de su Segundo Informe con pirotecnia y a tan solo a unas horas que “Otis” devastó al Puerto de Acapulco.

La alcaldesa de Chilpancingo sostuvo que dicho evento “no fue una celebración, si no el cumplimiento de una obligación” y dejó muy en claro que ella no es ni la gobernadora, ni la presidenta de Acapulco.

En su conferencia de prensa fue cuestionada sobre esos señalamientos y cítricas que se hicieron por realizar un evento al que asistieron cientos de personas y que concluyó con un espectáculo de pirotecnia.

Ni gobernadora, ni presidenta de Acapulco, dice alcaldesa de Chilpancingo

La alcaldesa de Chilpancingo negó que la presentación de su informe se tratara de una fiesta e intentó justificar declarando lo siguiente:

“Mi informe no es una celebración, es una obligación, quien no hace su informe y no lo quiere dar públicamente pues cada quien... Mi informe nada tuvo que ver con el huracán, yo no soy la gobernadora ni la alcaldesa deAcapulco”.

Y agregó que “un político que quiera verdaderamente decir si tiene la gracia o la evaluación del pueblo, hágalo público y el político que no quiere hágalo en corto, para que se cuide”.

Destacó que aquellos que no dan informes podría ser por temor a ser evaluados: “Un político su palpo va ser el pueblo, quien le tiene miedo nunca va dar informes”.

Sobre la joven estudiante universitaria que levanto una pancarta durante su informe y que fue retirada por agentes de la policía preventiva, solo dijo: “Hubo una irrupción, yo puedo aceptar las manifestaciones, pero cuando irrumpen algo, eso es un delito”.