“Me falta uno que otro tiliche”: Alcaldesa de Tijuana ya vive en cuartel militar

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, ya duerme en el cuartel militar del 28 Batallón de Infantería en Baja California, luego de que la funcionaria anunció que se mudaría por cuestiones de seguridad a las instalaciones militares y aunque reveló que le falta resolver algunos detalles y “uno que otro tiliche”, ya duerme en el lugar pues casi ha terminado la mudanza.

“Ya tengo la mayoría de mis cosas ahí, de hecho, ya pasé dos noches ahí, en razón de que no había internet, porque si hay internet está muy vigilado, las líneas telefónicas también tienen que estar muy vigiladas y yo tengo que cumplir con los lineamientos que me marque esta zona”, indicó la alcaldesa de Tijuana de extracción morenista.

Dijo que ya ha pasado dos noches en el cuartel militar: “Yo quería hacerlo más amplio en razón de los medios, pero la secrecía y la disciplina no me lo permiten, entonces esa es la situación. Me falta uno que otro tiliche, pero ya casi todo está ahí, ya solo estaba esperando que autorizaran el internet”.

Montserrat Caballero, vivirá y trabajará en ese cuartel militar ante las amenazas que ha recibido por parte del crimen organizado por lo que vivirá en el lugar hasta que se lo permita la Secretaría de Marina (Semar) y Defensa Nacional (Sedena).

Sobre el lugar donde residirá, explicó que se trata de un sitio modesto en donde también viven las familias de los militares y soldados de bajo rango.

La alcaldesa de Tijuana vivirá dentro del cuartel militar conocido como Aguaje de la Tuna, que se encuentra al sur de la ciudad fronteriza de Baja California.

Anunció que se mudaría al cuartel en compañía de su hijo; agregó que su esposo vive en Estados Unidos y sólo puede verlo durante los fines de semana.

¿Por qué vivirá en cuartel militar la alcaldesa de Tijuana?

El 17 de mayo, un elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y encargado de la seguridad de la alcaldesa de Tijuana fue víctima de una agresión de la que resultó herido.

Ricardo Iván Carpio, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, anunció que el agente fue herido por fragmentos de vidrio, ya que se encontraba al interior del vehículo cuando ocurrió el ataque.

Ante ello, la alcaldesa de Tijuana externó temor por su seguridad y reveló que existen amenazas en su contra, por lo que tomó la decisión de vivir y laborar desde el cuartel militar.

Por el atentado en contra del escolta de Montserrat Caballerohay una persona procesada, identificada como Héctor “N”.