Lupillo Rivera cantará en concierto de la alcaldía Cuauhtémoc para Halloween

La alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), decidió organizar una fiesta de Halloween en la Plaza Garibaldi con la presencia del cantante de música regional mexicana, Lupillo Rivera, quien fue contratado para ofrecer una exhibición gratuita a todo aquel que desee asistir.

El evento fue presumido por las redes sociales de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se mencionó el lugar y horario del concierto.

Lupillo Rivera se presentará sobre la Plaza Garibaldi este domingo 30 de octubre a las 20:30 horas, en un concierto con temática de Halloween debido a la fecha en la que se organizó.

Alcaldía Cuauhtémoc organizó concierto sorpresa con Lupillo Rivera para Halloween|YT/LINEA Music



“La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, te invita al concierto sorpresa con Lupillo Rivera, te esperamos este 30 de octubre en la Plaza Garibaldi”, señaló la publicación, atribuyendo la contratación a la funcionaria de 35 años.

El anuncio contó con una imágen editada de la figura de Lupillo Rivera, quien portaba un saco y lentes de sol delante de un cementerio y con algunos murciélagos volando alrededor, con el objetivo de dar a entender la temática de noche de brujas.

¿Quién es Lupillo Rivera?

Guadalupe Martín Rivera, conocido por su nombre artístico como Lupillo Rivera, es reconocido en México y Estados Unidos debido a su composición e interpretación en distintos géneros musicales, principalmente de regional mexicano.

La Alcaldesa de Cuauhtémoc, @SandraCuevas_ te invita al concierto sorpresa con Lupillo Rivera, te esperamos este 30 de octubre en la Plaza Garibaldi. 🎤 pic.twitter.com/2pIO4JFRqt — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) October 28, 2022

El originario de Jalisco también es conocido por ser hermano de la cantautora Jenny Rivera, quien falleció en un trágico accidente de avión en 2012; además de estar envuelto en diversas polémicas en su vida amorosa y tener una historia con Belinda.

En junio el mismo intérprete ofreció una disculpa a la cantante Belinda, luego de la respuesta que dio a su entonces prometido, Christian Nodal y que fue considerada como “machista” por algunos de sus seguidores; esto debido a comentarios relacionados con el tatuaje de sus ojos que se realizó en el brazo.