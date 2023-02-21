Alcaldía Miguel Hidalgo fortalece atención a violencia de género

Ciudad de México. Este martes la alcaldía Miguel Hidalgo presentó “Reacción Violeta”, un modelo de intervención para brindar apoyo y atención integral a mujeres en caso de violencia de género en esa demarcación.

Para proteger a las mujeres se crearon células de apoyo específicas con patrullas, ambulancias para el traslado de víctimas de violencia de género, además las unidades serán tripuladas por binomios de género y paramédicas capacitadas en materia de derechos humanos y perspectiva de género, así como en primeros auxilios psicológicos.

El alcalde @mauriciotabe presenta #ReacciónVioleta💜, donde los equipos de @MHDesSocial, @BlindarMH🛡 y @MHPrevencion, reaccionarán ante la llamada de auxilio de una mujer desde un #PuntoVioleta🟣 o cualquier ubicación, a través de Base Sombra. pic.twitter.com/Yyfu0h1F1n — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) February 21, 2023

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, Explicó que se trata de impulsar acciones para que las mujeres que se encuentren en la demarcación tengan la confianza de que hay un equipo para brindar apoyo en caso de que lo requieran.

“Con esto lo que hacemos es seguir fortaleciendo nuestras políticas a favor de las mujeres para que primero sean las mujeres, para que tengamos una Miguel Hidalgo mucho más justa y también una Miguel Hidalgo mucho más armoniosa, en donde acabemos con la violencia”, declaró Mauricio Tabe.

¿Cómo se compone "Reacción Violeta?

“Reacción Violeta”consiste en la instrumentación de células de actuación de Blindar Violeta, integrada por cinco patrullas con binomios de género de la Policía Auxiliar.

También se encuentra la Ambulancia Naranja: se trata de dos unidades para la atención de emergencias y que estará tripulada por mujeres paramédicas de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia.

También se encuentra la Unidad de Defensa de las Mujeres, con la que se pone en marcha la atención y seguimiento a las víctimas y que forma parte de la Estrategia Circular Contra la Violencia de Género.

El personal de esta Unidad será quien dé seguimiento puntual a las víctimas que lo requieran, proporcionando atención psicológica, acceso al programa social Avanza Contra la Violencia, el cuál es un apoyo económico emergente, y bolsa de trabajo para procurar independencia económica hasta que se resuelva la situación.