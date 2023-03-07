“No está a la altura": Alejandro Moreno se lanza contra Movimiento Ciudadano por no participar en elecciones 2023

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, se lanzó contra Movimiento Ciudadano, esto después de que anunciara que no participará en las elecciones 2023 para elegir la gubernatura en Edomex y Coahuila.

Alejandro Moreno advirtió que, de nueva cuenta, Movimiento Ciudadano demuestra que no está a la altura de las crisis que se viven en el país.

“… Ni primor, ni pactos debajo de la mesa, y ni campañas ilegales, por eso es muy importante fijar la posición del PRI, dado a las aseveraciones, irresponsables, desesperadas, calumniosas de Movimiento Ciudadano que de ciudadano no tiene nada", destacó Alejandro Moreno durante una conferencia de prensa.

"No está a la altura" | @alitomorenoc advirtió que en @MovCiudadanoMX son unos cínicos al querer dividir el voto y son esquiroles de #Morena.



Mencionó que la coalición “#VaPorMéxico”, va en buen camino y que MC es un peligro para la #democracia. pic.twitter.com/oyfv3YCiVf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 7, 2023

Asimismo, Alejandro Moreno mencionó que la coalición Va por México, va en buen camino y advirtió que Movimiento Ciudadano es un peligro para la democracia.

Movimiento Ciudadano no participará en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila

El partido Movimiento Ciudadano abandonó las elecciones 2023 próximas a ocurrir en Edomex y Coahuila, pues dio a conocer que no postulará a ningún candidato, esto para priorizar su proceso a la renovación de la Presidencia de México en 2024.

El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Rodrigo Samperio dijo que el partido naranja nunca ha tenido miedo; sin embargo, era necesario ser “prudentes”.

“En Movimiento Ciudadano, nunca hemos tenido miedo, siempre hemos estado al frente; sin embargo, en esta ocasión, tenemos que ser prudentes. Siendo prudentes, tenemos que hacernos a un lado y ver el proyecto más grande; el 2024. En ese proyecto es dónde vamos a hacer la diferencia”, destacó.

Movimiento Ciudadano abandona las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila

|Twitter @IrvingPineda

"Coalición Va por México ganará en las elecciones 2023 y en 2024": Alejandro Moreno

"Estamos dándole para adelante, vamos a ganar en Coahuila, con Manolo Jiménez, un gran candidato, un candidato joven echado para adelante y con Alejandra del moral, una mujer valiente, que sabrá ganarse a los ciudadanos, que está trabajando todos los días y por ello le vamos a seguir apoyando para que juntos podamos construir el mejor partido nuestro, la mejor coalición y el trabajo en equipo”, mencionó Alejandro Moreno.

Por último, dio sus condolencias sobre la muerte de los dos estadounidenses que fueron secuestrados desde el pasado 3 de marzo y este martes el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que otro más fue herido y el último resultó ileso.