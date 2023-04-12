Reforma a Tribunal Electoral no es traición a la sociedad: Alejandro Moreno

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó que la reforma que acotara las facultades del Tribunal Electoral sea una traición a las organizaciones de la sociedad civil que defendieron en marchas a los órganos electoral, pues, no se busca ni destruirlo ni debilitarlo.

Aseguró que perfilan aprobar en las próximas horas tampoco se trata de hacer una alianza con Morena sino de coincidencias entre seis partidos para aclarar en la ley los límites de actuación que tiene cada poder rumbo a la elección federal de 2024.

Alejandro Moreno asegura que hay desinformación sobre la reforma al Tribunal Electoral

El también diputado priista dijo que hay desinformación, ya que no se busca eliminar ni restar espacios a las mujeres ni a los grupos vulnerables mediante las acciones afirmativas.

“Es un tema que da certeza y certidumbre al Tribunal Electoral, a quien reitero, tiene todo nuestro respaldo, tiene todo nuestro reconocimiento y es para dar certeza y certidumbre. Así de sencillo…No es aliarse con un partido político en especial, coincidimos en dar certeza y certidumbre a la interpretación de ley que hay en acciones afirmativas, en el compromiso de participación y de impulsar a las mujeres”, enfatizó Alejandro Moreno.

El líder del PRI, explicó que se busca con la reforma al Tribunal garantizar lo que está plasmado en la Constitución que es los ámbitos de competencia tanto del Poder Judicial como está marcado, como el Tribunal Electoral, como el Poder Legislativo y los partidos políticos.

Cuestionó que Movimiento Ciudadano se diga en público en contra de la reforma que acota la actuación del Tribunal Electoral y en privado la respalde.

¿Qué contempla la reforma al Tribunal Electoral?

Luego de la inconformidad de diversos sectores de la sociedad civil, los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados corrigen parte de la reforma que acota las funciones del Tribunal Electoral e incluyen cambios para garantizar la paridad género y de las minorías a través de acciones afirmativas en materia político electoral.

Para ello, acordaron incorporar un artículo transitorio en el que se estable que la composición que actualmente tiene la Cámara de Diputados será la base para ocupar puestos.