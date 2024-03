¡No lo dejaron pasar! Alejandro Murat intenta entrar a conferencia de prensa de Xóchitl Gálvez

El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, acudió a la casa de campaña de la candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, para intentar entrar a su conferencia, utilizando la justificación de tener el “derecho de réplica” por los dichos de la candidata.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ahora aspirante a senador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), destacó: “Me encuentro afuera de la casa donde se está llevando a cabo la conferencia de la candidata @XochitlGalvez, vine a ejercer mi derecho de réplica, ante las reiteradas menciones y mentiras que ha hecho sobre mi persona en este periodo de campaña. Aún no me dejan entrar”.

Me encuentro afuera de la casa dónde se está llevando a cabo la conferencia de la candidata @XochitlGalvez, vine a ejercer mi derecho de réplica, ante las reiteradas menciones y mentiras que ha hecho sobre mi persona en este periodo de campaña. Aún no me dejan entrar.… pic.twitter.com/6cfvGDLBwA — Alejandro Murat (@alejandromurat) March 27, 2024

Xóchitl Gálvez niega entrada a Alejandro Murat a su conferencia

Xóchitl Gálvez fue cuestionada sobre el intento de interrupción por parte del morenista, a lo que ella contestó que: "Él viene a echar pleito. Yo no he denunciado nada que el gobernador Jara no haya dicho de Alejandro Murat. Yo no he dicho nada que no sea cierto”, fueron las palabras de la candidata presidencial.

Aunado a ello, refirió que se regresara con la candidata morenista, Claudia Sheinbaum, a su conferencia propia, porque a la de ella no lo dejaría pasar. “Que Murat vaya con Sheinbaum, a su mañanera, a su conferencia, aquí no lo voy a dejar pasar. Después de que saqueó Oaxaca y que al Infonavit le sacó 5 mil millones de pesos. Todo esto que yo digo lo decía Salomón Jara en el Senado de la República, yo solo repito lo que Salomón Jara decía, que ese terreno donde hoy está Claudia se lo robó al estado (...)", mencionó.

🗳️📌SHEINBAUM MANDA A MURAT A REVENTAR CONFERENCIA DE XÓCHITL; NO LO DEJAN PASAR



El exgobernador de Oaxaca acudió a la casa de campaña donde Xóchitl Gálvez a reventar su conferencia.



Se justificó buscando 'derecho de réplica' por los dichos de la candidata sobre que fue… pic.twitter.com/Ms8YZkNqE6 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) March 27, 2024

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez de Alejandro Murat?

El derecho de réplica que buscaba Alejandro Murat se deben a los señalamientos de la exsenadora, pues durante su gira por Oaxaca el pasado fin de semana, acusó que Morena mandó al expriista a esa entidad a “embarazar las urnas”. Asimismo, denunció que un terreno de Murat en Huatulco serviría para un evento de Claudia Sheinbaum.