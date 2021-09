PuntoDeVistalvazo con Alejandro Villalvazo: México es un cochinero, y es literal…

El mejor ejemplo en este momento es Acapulco… la bahía más bella del mundo fue declarada en “emergencia sanitaria” por acumulación de basura en la vía pública…

Entre otras cosas, esa “emergencia sanitaria” prohíbe la venta de alimentos en la calle y suspende clases en las escuelas que están en las zonas declaradas como “focos rojos”…

El gobierno no tiene dinero para pagar a la empresa que contrató para levantar la basura… y en el peor de los cinismos, desde el municipio, le piden a la gente que no saque la basura a la calle y la acumule en casa hasta que haya una solución… y esa solución no está cerca porque en Acapulco hay cambio de gobierno empezando octubre… Limpiar las calles no es prioridad…

Por eso les decía que Acapulco es solo un ejemplo de lo que ocurre en buena parte de la República… la basura en las calles la encontramos de costa a costa y de frontera a frontera…

Como dato: los estados que más basura generan son Ciudad de México, Estado de México, jalisco y Veracruz…

Tú y yo generamos en promedio un kilo de basura al día… si eso lo multiplicamos por los 126 millones 14 mil 24 personas que vivimos en el país, según el censo del INEGI 2021, entonces todos los días “sacamos” más de 126 mil toneladas de basura…

Si todavía no te sorprendes, escucha esto: la mitad de toda esa basura sale de tu casa y de la mía… y el 30 por ciento de los comercios…

Este monstruo tiene varias cabezas que las podemos dejar en preguntas…

¿En dónde dejamos esa basura?.. ¿quién la recoge?.. ¿y en qué lugar se deposita?..

Los ciudadanos dejamos esa basura donde sea… estamos muy mal acostumbrados y peor educados… la tiramos en cualquier esquina… se la “sembramos” al vecino… la aventamos a la barranca… no sabemos separarla… no exagero si les digo que hay quién no conoce la diferencia entre basura orgánica e inorgánica… si no me creen, hagan el ejercicio en casa o con los amigos…

Seguramente, alguno de ustedes me va a reclamar, y con justa razón… no generalices, Villalvazo…

Bien, hay quien pone la basura en su lugar… y esos desechos van separados, pero sorpresa, no tenemos la recolección de basura adecuada…

Esa basura que tú sí separaste, en los camiones se revuelve… no hay capacidad para una recolección que separe basura…

Peor tantito, no hay capacidad de recolección…

Ahí están las calles repletas de basura porque el camión no pasa… varios son los motivos: no hay camiones suficientes… hay camiones, pero están descompuestos… hay camiones, sirven, pero no tienen gasolina… Hay camiones, sirven, tienen gasolina, pero a los trabajadores no les pagan… no están en las calles… no importa si el servicio es del gobierno o está concesionado… la salida de los gobiernos es fácil: no hay dinero, aunque debería de haber porque tú pagas impuestos…





Cuando el milagro ocurre, cuando los astros se alinean, -eso es cuando tú dejaste la basura en su lugar y el camión pasó-, entonces no hay basureros suficientes… y ahí están los señores esperando días para poder vaciar el camión…

Los tiraderos a cielo abierto, los rellenos sanitarios, los centros de acopio, las estaciones de transferencia y las plantas de composta, no alcanzan…

Con estos hechos, parece que no hay para donde hacerse… pero nosotros como ciudadanos podríamos por empezar a cambiar las cosas… hay palabras clave: separa… reduce… reusa… recicla…

Y hay situaciones determinantes para que las cosas cambien… políticas públicas… ustedes que gobiernan dejen de mal administrar, de robarse el dinero, de aplicar los años de Hidalgo, y cumplan con una de sus tantas obligaciones: recoger la basura y darle el destino final correcto…

