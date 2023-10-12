¡Meridiano en tu corazón! Villalvazo envía detalle muy especial a uno de sus fans

Desde hace 30 años, TV Azteca se ha hecho presente en todos los rincones de la República para llevar el mejor entretenimiento, pero sobre todo información veraz para todo su público. Con el pasar del tiempo, Fuerza Informativa Azteca (FIA) no deja de tocar corazones, como el de Don Froylan, un fiel seguidor de nuestros noticieros, lealtad que fue aplaudida por Alejandro Villalvazo con un detalle muy especial.

Don Froylan es un hombre que ha demostrado ser un fiel seguidor de Hechos Meridiano, pero sobre todo de Alejandro Villalvazo, quien para agradecer su apoyo envió un increíble detalle desde la Ciudad de México hasta Chiapas, de donde es originario su leal seguidor.

Durante un par de meses, Don Froylan intentó conocer en persona a su tan admirado conductor; sin embargo, las circunstancias nunca lo permitían. Todo cambio con la celebración de los 30 años de TV Azteca, pues gracias a la participación de su hija Susana, por fin pudo cumplir su sueño.

Así sorprendió Villalvazo a fiel seguidor de Hechos Meridiano

“Es un hombre muy correcto, muy sencillo, pero sobre todo sincero, se ve que es recto”, dijo el hombre al resaltar las cualidades del conductor sin saber la gran sorpresa que se avecinaba.

Fue así como el equipo de FIA llegó hasta la casa de Don Froylan para mostrarle un mensaje muy especial en donde el conductor de Hechos Meridiano le agradecía por su infinito apoyo.

El acto de bondad no se quedaría ahí porque Villalvazo se dio a la tarea de investigar un poco más sobre su admirador y descubrió que había intentado asistir a la celebración del Día del Padre de Azteca Noticias, así que para no dejarlo con las ganas le hizo llegar un mandil que se utilizó durante la reunión.

Don Froylan agradeció a Villalvazo con lágrimas en los ojos

Con lágrimas en los ojos, Don Froylan agradeció el detalle y dijo que a pesar de que su vida no ha sido sencilla, ya que padece un grave problema en uno de sus riñones, momentos como estos son los que le alegran la vida y lo hacen seguir adelante.

“Un abrazo a Villalvazo, pero también a Lucy y que sepan que cuando decidan venir aquí a Tuxtla, Chiapas, lo estaré esperando en su humilde casa”, añadió uno de los más grandes seguidores de Hechos Meridiano.