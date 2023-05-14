Zelensky reconoce en Alemania a aliado fiel durante visita

Con honores militares en la Cancilleria en Berlín fue recibido en Alemania el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Por la mañana visito al presidente federal Frank-Walter Steinmeier se reunió con el lider ucraniano.

Zelensky vestido con suéter negro y pantalones verde oliva, como lo hace en muchas apariciones públicas. Llegó en un convoy de autos, pero antes hubo rumores, que consideraban que el traslado sería en helicóptero por razones de seguridad. Zelensky firmó el libro de visitas donde escribio "En el momento desafiante de la historia moderna de Ucrania, Alemania demostró ser nuestro verdadero amigo y aliado fiel".

Ukrainian President Volodymyr Zelesnky is seen arriving at the Prime Minister’s Chancellery in Warsaw, Poland on 05 April, 2023. Ukrainian President Volodymyr Zelensky is visiting Poland on Wednesday to meet with his Polish counterpart Andrzej Duda and make a public appearance meeting with Ukrainian and Polish citizens in Warsaw. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)|NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Es la primera visita de Zelensky a Alemania desde el inicio de la invasión

En la reunión estuvieron presentes cuatro asesores de cada lado y según trascendió que se habló de las propuestas de paz para Ucrania y de la contraofensiva que se prepara en contra de las fuerzas rusas. Al respecto Zelensky dijo estar prepardo para la victoria.

Hasta ahora, Alemania ha apoyado a Ucrania con equipo de guerra, entre armamento y vehículos, por un valor de mas de 17 mil millones de euros. Y tras esta reunión se anunció un nuevo apoyo que incluye sistemas de defensa aérea, vehículos blindados de combate y artillería, valuados en dos mil 700 millones de euros

Your visit to Berlin sends a strong message, @ZelenskyyUa. Russia’s brutal war of aggression against your country has been raging for the last 444 days. We will provide you with humanitarian, political and financial support, as well as weapons, for as long as necessary. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 14, 2023

El apoyo de Alemania a Ucrania continuará

El canciller Olaf Scholz, reiteró que su gobierno, continuará apoyando a Ucrania por el tiempo que sea necesario hasta que Rusia rinda cuentas por la invasión. El apoyo que brinda Alemania no es solo militar sino también humanitario y político.

Por la tarde, Zelensky y el pueblo ucraniano fueron honrados en Aquisgrán con el Premio Carlomagno por sus servicios a la unidad europea.

En el frente de guerra

Mientras tanto en el frente de guerra ambos bandos dicen que avanzan en la ciudad industrial de Bajmut donde en los últimos días se ha llevado a cabo ataques con misiles que han dejado destruccion, serías mas de mil soldados tanto ucranianos como rusos los que están desplazados en la zona. Según reportes ya casi no hay civiles en la zona, y el triunfo sería de gran significado sobre todo moral.

